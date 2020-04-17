MEB İstanbul’da da üretti... Hem de uzaktan kumandalı

MEB tarafından, koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden sonra İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de solunum cihazı üretildi. İsitanbul’da üretilen cihaz ambulans ve sahra hastanelerinde kullanılabiliyor ve uzaktan kumanda ile çalışma özelliğine sahip. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüzün koordinasyonunda çalışmalar başarıyla tamamlandı ve ikinci solunum cihazı üretildi. Bu solunum cihazının uzaktan kontrolü de yapılabiliyor. Böylece iki ilimizdeki Ar-Ge merkezlerimiz verdiğimiz projeleri başarıyla tamamladılar. Bu süreçte ihtiyaç duyulan makineleri mesleki eğitim olarak üretebilmek ve hizmete sunabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

SIRADAKİ HEDEF N95 MASKE ÜRETEN MAKİNE YAPMAK

Daha önce mesleki teknik liselerde 3 katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesi üretildiğini hatırlatan Özer, şimdiki hedeflerinin N95 standardında maske üreten makine yapmak olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı, bu konuda da çalışmaların başarılı bir şekilde ilerlediğini belirtti.