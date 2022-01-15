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MEB'den büyük değerlendirme sınavı

#Meb#Destekleme Ve Yetiştirme Kursu#İzleme Ve Değerlendirme
MEBden büyük değerlendirme sınavı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), destekleme ve yetiştirme kurslarının etkisini artırmaya yönelik, veriye dayalı bir alt yapı oluşturmak için izleme ve değerlendirme araştırması yapıyor.

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MEB, yaklaşık dört buçuk aydır yüz yüze eğitime devam ederken son bir buçuk yılın öğrenme kayıplarını da telafi etmek için çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurs hizmeti sunan MEB, 81 ilde ilk kez bu kursların verimliliğine yönelik izleme ve değerlendirme sınavı uyguluyor. Destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 7, 8, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan ortak değerlendirme sınavı saat 10.00’da ülke genelinde 81 ilde yapılmaya başladı.

MEVCUT DURUMU GÖRMEK İÇİN ÖNEMLİ
Uygulamanın amacının söz konusu kurslar aracılığıyla öğrencilerin elde ettikleri kazanımları ölçmek, bu konuda onlara geri bildirimde bulunmak ve kursların etkinliklerini artırmaya yönelik, veriye dayalı bir alt yapı oluşturmak olduğunu belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şöyle konuştu:
“Destekleme yetiştirme kurslarına ilişkin mevcut durumu daha net görüp değerlendirmek ve yapılabilecek iyileştirmeleri şekillendirmek adına bu uygulama önemli. 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren tüm kademelerde tam zamanlı ve yüz yüze olarak eğitim öğretime başlandı. Okullarımızın açılmasıyla beraber öğrencilerimizi özellikle önceki öğrenme kayıplarını telafi etmelerinde desteklemek amacıyla kademeli olarak ilk önce 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin, daha sonra sırasıyla 7, 11. sınıf ve 6, 10. sınıf öğrencilerinin faydalanması için okullarımızda destekleme yetiştirme kurslarımızı hafta içi ve hafta sonu yüz yüze olacak şekilde ücretsiz olarak açtık. Bu kurslarımızın mevcut durumuna ve verimliliğine ilişkin geri bildirim bizim için önemli. Bu bağlamda yürüttüğümüz izleme ve değerlendirme ortak sınavı kapsamında Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, sosyal bilgiler, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya derslerinin her birinden sorular içeren otuz üç farklı kitapçık oluşturuldu. Salgın koşullarından dolayı öğrencilerimizin kurs aldıkları tek bir dersin sınav uygulamasına katılmaları ve sınav süresinin kırk dakika olması planlandı. Sonuçlar yalnızca destekleme yetiştirme kurslarında yürütülecek iyileştirme çalışmalarına yön vermekte kullanılacak ve kesinlikle herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak” 

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İKİ YÜZ BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ SINAVA GİRİYOR
Geniş kapsamlı bir uygulama hayata geçirildi. 7, 8, 10, 11 ve 12’nci sınıf düzeyinde kurslara katılan 201 bin öğrencinin örneklemde yer aldığını belirtti. Bununla birlikte ortaokul, imam hatip ortaokulu, yatılı bölge ortaokulu, Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, fen lisesi, güzel sanatlar lisesi, mesleki teknik Anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi, spor lisesi gibi farklı okul türlerinin uygulama kapsamında bulunduğunu böylece sunulacak destekleri geliştirmek için detaylı veriler elde edilecek. Uygulamanın ikinci dönemde de kurs açılan tüm sınıf düzeylerinde belirlenen derslerde gerçekleşecek.”

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#Meb#Destekleme Ve Yetiştirme Kursu#İzleme Ve Değerlendirme

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