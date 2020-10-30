MEB İletişim Merkezi’ne uluslararası madalya

Eğitimle ilgili; veli, öğretmen ve vatandaşlardan gelen her türlü bilgi edinme, soru, talep, görüş ve öneriler hakkındaki başvuruları etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla hizmet veren MEBİM, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan birçok ülkenin katılımıyla gerçekleşen dünya çapındaki bir yarışmada göğsümüzü kabarttı. 29 Ekim 2020 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen finallere 50’den fazla ülke ve çağrı merkezi yarıştı.

Contact Center World Awards 2020 EMEA ödülleri 'En İyi İletişim Merkezi' kategorisinde dünya ikincisi olan MEBİM, pek çok çağrı merkezini geride bıraktı.

'ÇAĞRI MERKEZİ ÜZERİNDEN ‘PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETİ’ SUNAN TEK ÜLKEYİZ'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Yapay zekâ sistemlerine sahip robotlarla güçlendirdiğimiz iletişim merkezimizin dünya çapındaki bir yarışmada ikincilik ödülü almış olmasının ve ülkemizi bu alanda da başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Akademik içerikleri yapay zekâyla destekleme konusunda da dünyadaki birkaç ülkeden biriyiz. MEBİM ‘444 0 632’ çağrı merkezinin salgın süreci boyuncu psikodestek hattı olarak da hizmet verdiğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Biz Bakanlık olarak Kovid-19 travmasına karşı psikososyal destek için 81 ilimizde rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımızla birlikte Psikososyal Destek Hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız ihtiyaç duyduğunda '444 0 632' numaralı çağrı merkezimizi arayarak uzmanlarımızdan 7/24 destek alabiliyor. Çağrı merkezi üzerinden böyle bir desteği sunabilen dünyada belki de ilk ve tek ülkeyiz” dedi.