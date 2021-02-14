MEB hayat boyu öğrenmeye çağırıyor

MEB’in Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, hayat boyu öğrenme kurslarında halk oyunları, aşçılık, dokumacılık, dikiş-nakış gibi eğitimlerle ilgili görüntülere yer verildi. Eğitime katılanların görüşlerinin de yer aldığı görüntülerde, ücret almadan, pek çok alanda bilgi sunulduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, "3 bin 616 kursumuzla halkımızın hayatına değer katmaya devam ediyoruz. Hayat boyu öğrenme kurslarımıza bekleriz" denildi.

✅ 73 ayrı alanda,



✅ 3 bin 616 kursumuzla halkımızın hayatına değer katmaya devam ediyoruz.



Hayat boyu öğrenme kurslarımıza bekleriz. pic.twitter.com/AqB91EmeBy — MEB (@tcmeb) February 14, 2021