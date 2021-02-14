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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 14.02.2021 - 17:35 | Son Güncelleme:

MEB hayat boyu öğrenmeye çağırıyor

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MEB hayat boyu öğrenmeye çağırıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 73 farklı alanda 3 bin 616 kurs açıldığını duyurdu.

MEB’in Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, hayat boyu öğrenme kurslarında halk oyunları, aşçılık, dokumacılık, dikiş-nakış gibi eğitimlerle ilgili görüntülere yer verildi. Eğitime katılanların görüşlerinin de yer aldığı görüntülerde, ücret almadan, pek çok alanda bilgi sunulduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, "3 bin 616 kursumuzla halkımızın hayatına değer katmaya devam ediyoruz. Hayat boyu öğrenme kurslarımıza bekleriz" denildi.

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