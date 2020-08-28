MEB: Hangi sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacağımız netleşmedi

MEB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir televizyon kanalı tarafından servis edilen 'MEB’den yüz yüze eğitim duyurusu' şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmıyor. 21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmedi. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan, teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."