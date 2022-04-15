MEB güneş tarlaları kuruyor

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada insanların içinde bulunduğumuz yüzyılda sosyal, siyasal ve ekonomik alanda büyük değişim ve dönüşümlere şahit olduğunu, bir yandan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemelere bir yandan da iklim değişikliği, doğal afet, savaş ve göç gibi dünyayı derinden sarsan gelişmelere tanıklık ettiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim sistemini bu değişim ve dönüşümler karşısında daha da güçlendirmeye, gençleri geleceğe hazırlıklı yetiştirmeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Özer, "Küresel ölçekte önemi artan iklim değişikliği, çevre ve sıfır atık konusuna yönelik başlattığımız çalışmalar, büyük bir seferberlik şeklinde devam ediyor. Sıfır atık yaklaşımı ile hem ülke genelinde hem de okullarda ciddi mesafeler alındı. Sıfır atık konusunda bir okul iklimi oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projemiz ile geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen 452 sıfır atık kütüphanesi inşa ettik. Böylece okullarımızda sıfır atık farkındalığını artırmış olduk" diye konuştu.

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LİSELERE ÇEVRE BİLİMİ VE YÖNETİMİ DERSİ

Özer, okulların fiziki altyapılarını "temiz okul temiz enerji" ilkesinden hareketle güçlendirdiklerini aktardı. Ortaokullarda ‘çevre ve iklim değişikliği’ seçmeli dersiyle öğrencilerin bu konudaki farkındalığını artırdıklarını belirten Özer, "Lise düzeyinde de çevre ve iklim değişikliği eğitiminin müfredatta daha geniş yer bulması için harekete geçtik. Bu kapsamda çevre bilimi ve yönetimi öğretim programı hazırlandı. Bu programın konuları içinde atmosfer ve iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin korunması, su ve yaşam, toprak ve yaşam yer alıyor. Seçmeli olacak bu dersin hazırlıkları sürüyor" bilgisini verdi.

MEB; İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ÇEVRE VE SIFIR ATIK ÇALIŞMALARINDA ÇITAYI YÜKSELTTİ

Özer, ‘Temiz Okul ve Temiz Enerji’ çatısı altındaki ‘Çevre Dostu Bin Okul’ projesi ile de çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık alanında yürüttükleri çalışmaları daha kapsamlı hâle getirdiklerini kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içinde hayata geçirdikleri bu projeyle sıfır atık alanında yürüttükleri çalışmaları bir adım öteye taşıdıklarını dile getiren Özer, böylece okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerdeki öğrencilerin çevre bilinci kazanmalarına, israf ve tasarruf konularındaki hassasiyetlerinin gelişmesine ve becerilerinin artmasına katkı sağlanacağını aktardı.

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Özer, "Projede ülkenin her ilçesindeki en az bir okul olmak üzere ilk etapta 1.000 okulu çevre dostu hâle getirmek için çalışmalarımıza çok hızlı şekilde başladık. Her türden okulumuzun kendi imkân ve şartları çerçevesinde 'çevre dostu' dönüşümünü görmüş olacağız. Nihai hedefimiz 57 bin 108 okulumuzun tamamının çevre dostu okullar olması" diye konuştu.

865 OKULDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Projenin Bakanlığın çevre ve iklim değişikliği konusunda geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği faaliyetlere eklenen yeni bir halka olacağının altını çizen Özer, şu bilgileri verdi: "Güçlendirme yaptığımız 865 okulu aynı zamanda enerji verimli hâle getirdik. Bu sene bu rakamı 1.000'e çıkarmayı hedefliyoruz. 77 okul binamızın çatılarında güneş enerji santralleri kurarak toplam 6 megavat kurulu güç kapasitesine ulaştık ve bunları devreye aldık. Buna ek olarak 17 okulumuzda da toplam 2,25 megavat ilave çatı GES yatırımı planladık. Uygulamaların tamamlanmasıyla 94 okulumuzdaki 120 çatıda toplam 8,25 megavat kurulu güce sahip olacağız. Okullarımızın enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilmesi için 2 dev güneş tarlası kuruyoruz. Toplam kapasitesi 14 megavat olacak arazi güneş enerji santrallerimizde üretilecek elektrik, 392 okulumuzun tüketimine eş değer olacak. Enerji verimliliği dönüşümü çalışmalarımız kapsamında son 1 yılda 41 okulumuzun kapsamlı enerji verimliliği dönüşümü imalatlarını tamamladık. Bu çalışmalar sonucu enerji sınıfı D'den B'ye yükselmiş olan bu okullarda yıllık yüzde 25 enerji tasarrufu sağlanmaya başlanacak."

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OKULLARA GÜNEŞ ENERJİ PANELLERİ KURULUYOR

Bakan Özer, proje kapsamındaki tüm okullarda güneş enerjisi panelleri ve yağmur suyu depolama ünitelerinin kurulacağını, bu suyun okulların bahçelerinde bitki yetiştirmede ve farklı alanlarda kullanılacağını, ayrıca 1.000 okulun tamamındaki kütüphanelerin sıfır atık kütüphanelerine dönüştürüleceğini anlattı.

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin çevre ve iklim değişikliği ile sıfır atık konularında bilgi ve deneyimlerinin artırılması için de bu okullarda çalışmalara başladıklarını ifade eden Özer, şunları kaydetti: "Bu kapsamda öğrencilerimize hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilmesi konusunda hazırlıklarımızı tamamladık. Öğrencilerin okullarda yapılan imalatları görerek ve merak ettiklerini sorarak öğrenmelerini sağlayacak etkinlikler düzenleyeceğiz. Proje kapsamında öğretmenlerimiz, günlük eğitim planlarında geri dönüşümle ilgili çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenebilecekleri, doğayla direkt etkileşim içinde olabilecekleri etkinliklere daha sık yer verecek. İmkânlar ölçüsünde enerji üretim tesisleri, su kaynakları ve tarım uygulama alanlarına geziler düzenleyerek farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz. Proje kapsamındaki okullarda yapılacak uygulamaların diğer okullara model olmasını, sonrasında tüm okullarımızın benzer standartlara ulaşmasını hedefliyoruz. Projemizin daha yeşil, daha temiz ve daha güvenli bir geleceğin inşasına katkı sunacağına inanıyorum."

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‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI’ HAZIRLANDI

Bakan Özer, tüm bu çalışmaların yanında, EBA Platformu'nda çeşitli sınıf seviyelerinde çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık konulu eğitim içeriklerine kolay erişimi sağlamak üzere ‘Sürdürülebilir Dünya’ alanının açılacağını, ayrıca öğrencilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dijital Platformu'na EBA üzerinden ulaşımlarının sağlanacağını bildirdi.

Millİ Eğitim Bakanlığı’nın iklim değişikliği ile mücadeleye etkin destek vermek üzere ‘MEB İklim Değişikliği Eylem Planı’ hazırlama çalıştayının gerçekleştirildiğini hatırlatan Özer, "Çalıştay ile Bakanlığımızın 'İklim Değişikliği Eylem Planı' taslak raporu ortaya çıktı, uzman personelimiz tarafından düzenlenerek ilgili görüş ve öneriler alınacak" dedi.