MEB gençleri de bilgilendiriyor... Psikolojik destek sırası onlarda

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), psikososyal destek hizmetleri kapsamında koronavirüs salgını süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla öğrenci ve velilere yönelik desteklere devam ediyor. Daha önce ‘Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi’ ile ‘Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi’ yayımlayan MEB, şimdi de gençlere yönelik bilgilendirme rehberi hazırladı. MEB, koronavirüs salgını sürecince gençlerin psikolojik sağlamlıklarını korumak amacıyla bilgilendirmelerin yer aldığı rehber, bakanlığın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Rehber, konunun uzmanı akademisyenlerin de katıldığı bir proje kapsamında Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandı.

‘UZAKTAN EĞİTİMDE HER HAFTA ÇEŞİTLİLİĞİ VE KALİTEYİ ARTTIRIYORUZ’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin eğitimlerini uzaktan eğitim yöntemleriyle desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Bu sürecin kolay olmadığını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

“İlk kez bu kadar büyük bir ölçekte uzaktan eğitim desteği sunuluyor. Uzaktan eğitimde her hafta çeşitliliği ve kaliteyi arttırıyoruz. Uzaktan eğitime öğretmenlerin katkıları da her geçen gün artıyor. Eğitim süreçlerini bu şekilde devam ettirirken diğer taraftan öğrencilerimizin ve velilerimizin bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psikososyal desteklerimiz de birer birer devreye giriyor. Bu kapsamda, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz, salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik iki ayrı rehberi daha önce hazırlamıştı. Yayımlanan kılavuzlar sahada aktif olarak kullanılıyor. Şimdi de gençlerimize yönelik bir bilgilendirme hazırladık ve rehberi yayımladık. Psikolojik travmalar konusunda uzman bir akademisyen grupla çalışan Genel Müdürlüğümüz yeni rehberi de tamamlayarak yayımladı. Bundan sonra yeni desteklerle ailelerimizi sürekli destekleyeceğiz."

REHBERDEN ÖNERİLER

Salgın hastalık dönemlerinde psikolojik sağlamlığı korumak için gençlere yönelik bilgilendirmenin yer aldığı rehberde, sosyal izolasyonun ‘bireylerin fiziksel temastan olabildiğince kaçınması’ anlamına geldiği belirtilerek, telefon, sosyal medya ya da internet uygulamalarıyla iletişimin ve sosyal ilişkilerin devam ettirilmesi önerildi. Sosyal mesafe, izolasyon, karantina gibi kavramların açıklandığı rehberde, koronavirüs riski altında bulunulan bu stresli süreçte ‘endişe, kaygı ya da korku, engellenmişlik, kızgınlık, yalnızlık, çaresizlik, duygusal karmaşa, güçsüz hissetme’ gibi bazı olumsuz duyguların yaşanabileceği ifade edildi. Bu çerçevede, rehberde yer alan bazı öneriler şöyle:

- Koronavirüsle ilgili uzman kişilerden ya da yetkili kurumlardan gelen doğru bilgilere göre hareket edin,

- Koronavirüs riskinden korunma yöntemlerini öğrenin ve uygulayın,

- Mümkün olduğunca günlük rutininizi ev içinde sürdürün. Uyku ve yemek saatlerinizin değişmemesine özen gösterin,

- Kendiniz için gün içinde evde yapabileceğiniz en az bir amaç belirleyin ya da bir yapılacaklar listesi hazırlayın,

- Zamanınızı yeni bir beceri geliştirmek için kullanın,

- Arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla iletişim kurmaya devam edin,

- Medyayı sağlıklı kullanın,

- Yaşadıklarınızı yazarak ifade edin.