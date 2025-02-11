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MEB Gastronomi Festivali bölge etapları başladı

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#MEB Uluslararası Gastronomi Festivali#Aşçılık Yarışması#Millî Eğitim Bakanlığı
MEB Gastronomi Festivali bölge etapları başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 17:47

Türk mutfağının geleneksel tatlarını koruma ve dünya mutfaklarıyla buluşturma misyonuyla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yiyecek ve içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrenciler arasında düzenlenen “MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması” kapsamındaki bölge müsabakaları başladı. Kayseri’deki ilk etabın ardından 15 gastronomi bölgesindeki yarışmalar tamamlandıktan sonra büyük final, 15-22 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamındaki bölge yarışmaları; Kayseri’nin ardından Konya, Antalya, Adana, Aydın, Denizli, Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, Diyarbakır, Malatya, Bolu, Erzurum, Rize ve Van olmak üzere toplam on dört farklı gastronomi bölgesinde devam edecek. Festivalde, 81 ilde beşi özel gereksinimli olmak üzere toplam 408 ekip, 28 Şubat 2025’e kadar sürecek bölge elemelerinde performanslarını sergileyecek.

FİNALLER NİSAN’DA
Yarışma, kültürel mutfak mirasını dünya mutfakları ile bir araya getirerek mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yiyecek içecek hizmetleri alanındaki öğretmen ve öğrencilerin mutfak sanatlarındaki ustalıklarını sergilemelerine imkân sağlıyor. Festival, bölge etaplarının ardından 15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek final yarışmaları ve ödül töreniyle sona erecek. Son bölge yarışmasının tamamlanmasının ardından kazanan ekipler, “https://gastrofest.meb.gov.tr” adresinde ilan edilecek.

 

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#MEB Uluslararası Gastronomi Festivali#Aşçılık Yarışması#Millî Eğitim Bakanlığı

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