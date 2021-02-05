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Eğitim
Hürriyet Eğiitim
Haber Giriş: 05.02.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

MEB-EKYS başvuruları başladı

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MEB-EKYS başvuruları başladı
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14 Mart’ta ÖSYM tarafından yapılacak olan 2021-MEB-EKYS başvuruları başladı. Adaylar sınava, 11 Şubat’a kadar başvurabilecek.

2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS), başvuruları başladı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından 11 Şubat’a kadar yapabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

2021-MEB-EKYS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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