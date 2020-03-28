MEB EBA Kontrol Merkezi’ni kurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni açılan EBA Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret etti. 16 Mart tarihinde ara tatili öne alarak başlatılan uzaktan eğitim sürecini hatırlatan Selçuk, şöyle konuştu:

“Bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde üç yeni televizyon kanalı kurarak ülkemizin örgün eğitimini uzaktan eğitime entegre ettik. Bu hem öğrencilerimizin, hem öğretmenlerimizin, hem de bütünüyle sistemin alışkın olmadığı yeni bir süreç. Aslında bütün dünyanın yeni karşılaştığı bir durum. Okulların kapanma kararı alınır alınmaz uzaktan eğitimle ilgili hazırlıklara başladık. Avantajımız, EBA’nın altyapısındaki iyileştirme ve düzenlemeleri yapmış olmamız, Akademik Destek ürününü sisteme çok önceden dahil etmiş olmamız. Dezavantajımız ise; destekleyici ders içeriklerini hızlıca hazırlamak zorunda kaldık. Bir haftalık test sürecinde eksilerimizi artılarımızı, ve süreci yeniden değerlendirme fırsatımız bulduk. Bununla birlikte okulların kapalı kalma süresi 30 Nisan’a kadar uzadı ve uzaktan eğitim çok daha önem kazandı.

BÜYÜK BİR YATIRIM YAPIYORUZ

EBA’nın tüm öğrenci, öğretmen ve velilere kesintisiz olarak hizmet vermesi için çalışmalar sürüyor. Sizlere şu anda uzaktan eğitim sürecimizi yönettiğimiz EBA’nın kontrol merkezinden sesleniyorum. Sizde görüyorsunuz buraya büyük bir yatırım yapıyoruz. Uzaktan eğitimle birlikte milyonlarca öğrencimizin aynı anda kullanım talebiyle oluşan yoğunluktan dolayı yaşanan problemlerin hızla çözüme kavuşturmak için EBA Kontrol Merkezi’ni kurduk. Kontrol Merkezimizde, sistemlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde teknik ekiplerimiz tarafından takip ediliyor ve genel ölçekteki sorunlara anlık olarak müdahale ediliyor. Ekranlarda anlık kullanıcı sayıları, o anda sistemde olan öğrenci, öğretmen ve veli sayısı, dakika dakika kullanıcı yoğunluğu, sistem dışında giriş için bekleyen kullanıcı sayısı, EBA Akademik Destek’i kullanan öğrenci sayısı, uygulamaların performans göstergeleri gibi EBA istatistikleri anlık olarak takip ediliyor.

EBA CANLI SINIF UYGULAMASINI DEVREYE ALIYORUZ

Veri merkezlerinin internet trafiği, yoğun kullanıcı talebi, siber saldırılar veya başka sebeplerle oluşabilecek sorunlara anında müdahale ediliyor. Çok daha fazla öğrencimizin EBA’dan aynı anda faydalanabilmesi için sistemin altyapısında bir taraftan iyileştirmeler yapılıyor. Bütün bunları ifade ettikten sonra ayrıca, sizlerle hayata geçirdiğimiz yeni uygulamanın ayrıntılarını da paylaşmak istiyorum. Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, TRT EBA TV yayın programlarını, 2’nci EBA’yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz.

ÜÇLÜ KULLANIMI İKİNCİ HAFTADAN İTİBAREN UYGULAMAYA BAŞLAYACAĞIZ

Öğrenciler söz konusu üç bileşeni de kullanacak. Tüm planlamalar buna göre yapıldı. Kullanım saatleri de ayarlandı. Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu altyapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız. Bunun çok daha verimli ve sağlıklı bir işleyişe oturması birkaç haftamızı alabilir.

SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN SORUMLU OLDUKLARI KONULARA YÖNELİK PROGRAMLAR HAZIRLIYORUZ

Bu arada 8 ve 12’nci sınıfların öğrencileri ve öğretmenleri için EBA kullanım süreleri artırılarak Canlı Sınıf desteğini devreye alıyoruz. Canlı sınıfla öğrencilerimiz kendi öğretmenleriyle EBA üzerinden bir sınıf ortamıyla ders işleyebilecek. Yine 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz için YKS ve LGS’den sorumlu oldukları ve birinci dönemin başından itibaren işledikleri konulara yönelik programlar hazırlıyoruz. Bu süreçte özellikle 8’inci sınıf öğrencilerimizin sınav hazırlık rutinlerine destek olmak için bir soru çözüm saati hazırladık. Çocuklarımız bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecek.

İLKOKUL VE ORTAOKUL TV PROGRAMINI SAAT 15.00’E KADAR UZATILDI

İlk etapta uzaktan eğitim sürecini bir hafta olarak düşünüldü. Ancak sürecin uzamasıyla birlikte öğretmenlerimiz canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacak. Öğrenci-öğretmen etkileşimini teşvik edecek bir çalışmayı hazırladık. Televizyon dersleriyle eşgüdümlü olarak öğretmenler kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderecek. Canlı sınıfların kademeli olarak uygulamaya alınması da söz konusu. Bununla birlikte tüm sınıflarda özellikle televizyon yayınlarını konu anlatım içerikleri ve diğer tamamlayıcı eğitsel içerikleri zenginleştirilecek bir çalışmanın da içerisindeyiz. Ders içeriklerini ve sürelerini temel dersleri odağa alan bir yaklaşımla artıracağız. İlkokul ve Ortaokul TV programını saat 15.00’e kadar uzatılıp ardından tekrar derslerini yapılacak şekilde düzenlemeyi ortaya koyacağız.

EBA AKADEMİK DESTEK SİSTEMİNDEN SAAT SINIRLAMASI OLMAKSIZIN FAYDALANMASI UYGULAMASINI BAŞLATTIK

EBA Akademik Destek sisteminde saat sınırlaması olmaksızın faydalanılması uygulamasına başlanıldı. Televizyon üzerinde durum böyleyken; en kuvvetli ve hazırlıklı olduğumuz bileşenimiz EBA’nın daha etkin kullanılması için, sınıfların ihtiyaçlarına yönelik bir takım düzenlemelere gittik. EBA’yı ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerimizin de kullanımına açıyoruz. 5 ve 10’uncu sınıf öğrencilerimizin EBA’ya erişim süreleri iki katına çıkartıyoruz. Bununla birlikte 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek sisteminden saat sınırlaması olmaksızın faydalanması uygulamasını başlattık. Tüm bunlar EBA’nın normal kullanımın onlarca kat üzerinde kullanılması demek. Bu beraberinde bir yük getiriyor ve bu yükün karşılanması kapsamlı bir teknik çalışma gerektiriyor. Normal şartlarda böyle bir çalışma aylar alır, ancak tüm imkânlarımızla güçlendirme çalışmaları yapıyoruz ve her gün, her saat daha iyiye götürüyoruz. Çok daha fazla öğrencimiz EBA’dan aynı anda faydalanabilsin ve daha iyisine erişebilelim diye sürekli güncellemeler var ve bu işlemler sırasında bazen sistemde sanki bir kesinti varmış gibi algılanabiliyor. Ama güncelleme yapılıyor o sırada.

VELİ KUŞAĞI HAZIRLIYORUZ

Türkiye’de de etkili olan yeni tip koronavirüs salgını konusunda birlikte hareket etmek gerekiyor. Bu süreçte en çok da velilerimizin desteğe ihtiyaçları var. Velilerimizin evde çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde rol alabilmesi için rehberlik desteği ve bir veli kuşağı hazırlıyoruz. Bu hepimiz için yeni bir deneyim, yeni bir yolculuk, yeni bir durum. Gayreti birlikte gösterecek, aksaklıkları birlikte aşacak, süreci birlikte tamamlayacak ve okullarımızın kapılarını çocuklarımıza yeniden birlikte açacağız. Siz bize kalbinizin derinliklerinden bir kez ‘kolay gelsin’ deyin biz hepsini hallederiz” dedi.