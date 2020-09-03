MEB EBA destek noktası sorgulama: EBA destek noktası nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim için 81 ilde kurulan EBA destek noktaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, 81 ilimizde şu anda 1420 EBA destek noktası kurulmuş durumda. Bu sayı çok yakın bir zamanda 5 bin 200'e çıkarılacak” dedi. Uzaktan eğitim süresinde, EBA internet sayfasının sağ alt bölümünde yer alan EBA Asistan ve 'uzaktanegitim.meb.gov.tr' internet adresimiz uzaktan eğitim sistemiyle ilgili ayrıntılara ulaşılacak. İşte, detaylar.

EBA DESTEK NOKTASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA destek noktasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

EBA Asistan'ın tüm soruların cevaplarını vermek üzere 7/24 hazır olduğunu da buradan tekrar hatırlatmak isterim. Bu ülkede yaşayan her çocuk çok önemli, her birinden kendimizi mesul hissediyoruz, onların derdini kendi derdimiz biliyoruz.

EBA destek noktaları bu konuda büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Öğrencilerimiz bulundukları mahaldeki en yakın EBA destek noktasının bulunduğu yeri, 'uzaktaneğitim.meb.gov.tr' adresinden öğrenebilir.”

EBA DESTEK NOKTASI SORGULAMA EKRANI

EBA DESTEK NOKTASI NEDİR?

EBA destek noktalarıyla ilgili Bakan Selçuk şunları söyledi;

Kırsal bölgelerde belirli imkânlara sahip olmayan ve birlikte okul çağında birden fazla çocuğu olan velilerin çocuklarının EBA TV'yi izlemeleri için birtakım çözümler ürettik. EBA destek noktaları bu çözümlerden biri.

Evlerinden uzaktan eğitime katılma imkânı olmayan öğrencilerimizin EBA'dan faydalanmalarını sağlamak için okullarımız ve kurumlarımızda EBA destek noktaları oluşturduk. 81 ilimizde şu anda 1420 EBA destek noktası kurulmuş durumda. Bu sayı çok yakın bir zamanda 5 bin 200'e çıkarılacak. EBA destek noktasında öğrencilerimize dijital eğitim araçları ve geniş bant internet erişimi sunacağız. Bu alanlar okullarımızın tespit ettiği, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan tüm öğrencilerimiz tarafından kullanılabilecek. Öğrenmesi daha da gelişsin diye teknoloji erişiminde öğrencilerimize destek olmuş oluyoruz.

Televizyon içeriği öğrenciler tarafından çok rahatlıkla erişilebilir durumda. Öğrencimiz, EBA destek noktasına giderse burada uzaktan eğitimini almış olabilecek. Öğrenci ve velilerin en yakın EBA destek noktasını bulması için bir yazılım hazırladık. Bu yazılımla öğrenciler en yakın EBA destek noktası hakkında bilgilendirilecek. EBA destek noktaları bakanlığa bağlı okul ve diğer kurumlarda yer alıyor.

EBA destek noktasında, ihtiyacı olan öğrencilerin belirli bir planlama dahilinde gruplar halinde, dönüşümlü olarak bilgisayar ve internet kullanımları sağlanacak. Öğrencilerin EBA destek noktasına giriş ve çıkışları, öğrencilerin sınıf seviyelerine uygun, birbirleriyle çakışmayacak ve yığılma olmayacak şekilde planlanacak. Öğrencilerin bilgisayar kullanım süreleri ise bir canlı ders süresinden az olmayacak şekilde planlandı. Elbette tıpkı okullarımızda olduğu gibi bu alanlarda da hijyen şartlarının sağlanması önceliğimiz olacak. Ne diyoruz? Önce çocuklarımızın, önce öğretmenimizin sağlığı ve risk varsa biz yokuz diyoruz. Bu alanlar kullanım öncesi ve sonrasında temas edilen tüm yüzeylerle birlikte dezenfekte edilecek.

EBA destek noktasında teknik işlemlerin yürütülmesi için en az bir öğretmen ya da teknik personel görevlendireceğiz. Görevli personelimiz, siperlik, iş önlüğü ve eldiven kullanırken öğrencilerimizin bireysel kullanımı için maske ve kulaklık temini yapılacak. Ayrıca mesafe kuralları gereği, destek noktamızın kapasitesine uygun olarak aynı anda belirli sayıda öğrencinin bulunmasına da dikkat edilecek. EBA destek noktası olarak kullanılan alanların temizlik ve hijyenini sağlamak amacıyla personel de görevlendireceğiz. Uzaktan eğitim sürecine dahil olmayan öğrencinin kalmaması için oluşabilecek her türlü ihtiyacı düşündük ve karşılamaya çalışıyoruz. EBA destek noktaları bu konuda büyük bir ihtiyacı karşılayacak