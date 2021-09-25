MEB, e-sınav salonu sayısını 500’e çıkarıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Evin içinde aşı kavgaları Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağızEvin içinde aşı kavgaları! Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağız!#Aşı Tartışması
Tarihi proje başlıyor Dünyaya tanıtıldı... Piramitlerle yarışacakTarihi proje başlıyor! Dünyaya tanıtıldı... Piramitlerle yarışacak#Taş Tepeler
Yerden yere vurdu Oyun zekası yetersiz, felaket, ızdırap...Yerden yere vurdu! "Oyun zekası yetersiz, felaket, ızdırap..."#Beşiktaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı 5 zincir market için harekete geçildiCumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 5 zincir market için harekete geçildi#Fahiş Fiyat
Adaylık sorusuna yanıt Akşenerden canlı yayında dikkat çeken açıklamaAdaylık sorusuna yanıt! Akşener'den canlı yayında dikkat çeken açıklama#İYİ Parti
Skandal sözlerini canlı yayında savundu Muhammed ismini yasaklayacağımSkandal sözlerini canlı yayında savundu! 'Muhammed ismini yasaklayacağım'#FRANSA
Ortalığı karıştıran açıklama: İlk nükleer saldırıyı yapmaya hazır olunOrtalığı karıştıran açıklama: İlk nükleer saldırıyı yapmaya hazır olun#Nükleer Silah
Şikayetleri 4 ay önce başlamıştı... Doktorlar da şaşkına döndü: Basketbol topu büyüklüğündeŞikayetleri 4 ay önce başlamıştı... Doktorlar da şaşkına döndü: Basketbol topu büyüklüğünde#Tümör
Aziz Sancarla ilgili anısını anlattı: Montu giyince canı sıkıldıAziz Sancar'la ilgili anısını anlattı: Montu giyince canı sıkıldı#Prof. Dr. Aziz Sancar
ABDdeki hayat pahalılığından şikayet etmişti... Tolga Karel Türkiyeye dönecek miABD'deki hayat pahalılığından şikayet etmişti... Tolga Karel Türkiye'ye dönecek mi?#Tolga Karel
Pandemide sağlıklı beslenme ve sporla 10 kilo verdim"Pandemide sağlıklı beslenme ve sporla 10 kilo verdim"#Miray Daner
Yüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçaklarıYüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçakları!#TEKNOFEST 2021
İşte bu yüzden soyunup masa örtüsüne sarınmışİşte bu yüzden soyunup masa örtüsüne sarınmış#Kathy Hilton
Eski sevgililer ‘hortlayabilir’Eski sevgililer ‘hortlayabilir’#Astroloji
Sonbaharda bir başka güzel... Uzmanlar önerdi: 7 şehirden 15 seçenekSonbaharda bir başka güzel... Uzmanlar önerdi: 7 şehirden 15 seçenek#Seyahat
HABERLEREğitim Haberleri

MEB, e-sınav salonu sayısını 500’e çıkarıyor

#Millî Eğitim Bakanlığı#E-Sınav#Mahmut Özer
MEB, e-sınav salonu sayısını 500’e çıkarıyor

Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de aynı anda en fazla kişinin hizmet alabildiği e-sınav merkez ağını oluşturmak için harekete geçti. Var olan e-sınav salonlarına 2021 yılı sonuna kadar 156 daha eklenerek 81 ildeki sayı 500’e çıkacak. Böylelikle e-sınav salonlarından aynı anda 11 bin kişi yararlanabilecek.

Haberin Devamı

2020 yılında 81 il ve 70 ilçede toplam 151 e-sınav merkezi, 194 sınav salonu vardı. Bu salonlardan aynı anda yararlanabilen kişi sayısı ise 4 bin 290’dı. 2021 yılında 150 yeni salon daha yapılarak e-sınav salon sayısı 344’e yükseltildi. Merkezlerden aynı anda yararlanabilecek kişi kapasitesi de 6 bin 880’e çıkarıldı. 

Millî Eğitim Bakanlığı, yeni bir planlama daha yaparak 2021’in yılı sonuna kadar 156 yeni e-sınav salonu oluşturup 81 ildeki e-sınav salonu sayısını 500’e çıkarma kararı aldı. 500 e-sınav salonundan aynı anda 11 bin kişi yararlanabilecek. Böylece Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de aynı anda en fazla kişinin hizmet alabildiği e-sınav merkez ağına sahip olacak. 

2022 YILINDA AÇIK ORTAOKUL VE AÇIK LİSE SINAVLARI DA E-SINAV MERKEZLERİNDE YAPILACAK
Bakanlığın e-sınav merkezlerinde ehliyetten mesleki eğitimde kalfalık ve ustalık sınavlarına, pek çok sayıda sınav yapıldığını belirten ve bu merkezlerde diğer kurumlara da sınav hizmeti verilebildiğini hatırlatan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Dört beceride Türkçe sınavı gibi uygulamalarımızı da bu merkezlerde yapıyoruz. Dolayısıyla e-sınav merkezlerimizin kullanım kapasitesi giderek artıyor. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın bu merkezlere kolay erişebilmeleri, bizim sunduğumuz hizmetin kalitesi açısından oldukça önemli. Bu nedenle 2021 yılında özellikle ilçelerimizdeki e-sınav merkezi sayısında ciddi bir artış planladık.

e-Sınav merkezlerinin kullanımının yaygınlaşacağını aktaran Bakan Özer, “Önümüzdeki yıl açık ortaokul ve lise sınavlarını da e-sınav merkezlerinde yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Millî Eğitim Bakanlığı#E-Sınav#Mahmut Özer