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MEB duyurdu: Yurtdışında burslu lisansüstü eğitim fırsatı! İşte ayrıntılar

#MEB#Lisansüstü#Burs
MEB duyurdu: Yurtdışında burslu lisansüstü eğitim fırsatı İşte ayrıntılar

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere 358 öğrencinin, yurtdışına gönderileceğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere toplam 358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek. Adaylar, başvurularını 21 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında REBUS (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi- http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapacak. Resmi burslu statüde olacak öğrenciler, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek. Bu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek üzere ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak. 

1416 sayılı Kanun kapsamında 1929 yılından itibaren üniversitelerin ve kamu kurumların uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına burslu öğrenci gönderiliyor. Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci, burs almaya hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı bursiyeri olarak şu anda 4 bin 312 öğrenci, 50 farklı ülkede öğrenim görüyor. 

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün http://yyegm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan YLSY başvuru ve tercih kılavuzunu inceleyebilir.

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#MEB#Lisansüstü#Burs