MEB-Dünya Bankası eğitim projesi tanıtıldı

‘HİÇBİR PROJE BU KADAR HIZLI HAZIRLANIP ONAY SÜRECİNE SUNULMAMIŞTI’

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Türkiye'deki uzaktan eğitim sürecine ve Dünya Bankası ile yürütülecek projeyle ilgili bilgiler verdi. Proje hazırlama faaliyetlerinin martta başladığını ve haziran başında proje teklifinin tamamlandığını belirten Yılmaz, "Aslında bu da Dünya Bankası projelerinin geçmişine baktığımızda bir rekor. Hiçbir proje bu kadar hızlı hazırlanıp onay sürecine sunulmamıştı. Ülkemiz ve Dünya Bankası arasındaki müzakere, kredi anlaşması süreci ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla bu projeyi başlatma noktasına geldik. Proje Aralık 2023'e kadar sürecek ancak pek çok çıktı çok daha erken bir süre zarfında alınacak. Toplam bütçesi 160 milyon avroluk bir proje. Yüzde 100 dış proje kredisiyle yürütülecek” diye konuştu.

Kovid-19 pandemisi sürecinde eğitimi tüm bileşenleriyle, dünya çapında küresel olarak yürütülen süreçlerle ilişkilendirerek ele alma noktasında kararlı olduklarını belirten Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu ile beraber yenilikçi ve dünyadaki dönüşümü dikkate alan, dünyanın geleceğinin nereye doğru gittiğini algılamaya çalışan ve bu geleceği hep birlikte kurmaya davet eden bakış açılarının bulunduğunu söyledi. Salgın çıkmadan önce uzaktan eğitimle ilgili vizyon belgesinde hedeflerin belirlendiğini hatırlatan Selçuk, özellikle Ortaöğretim Tasarımı'nda uzaktan eğitimin, harmanlanmış eğitimin neden önemli olduğunu ve gidişatın nereye doğru olduğunu tekrar vurguladıklarını aktardı. "Ancak salgın dönemi, bizim açımızdan mevcut kapasiteyi ve çalışmalarımızı çok daha ileri taşımanın çok daha yüksek çıtalara doğru götürmenin de bir vesilesi oldu" diyen Selçuk, zamanın ruhunun, çağın koşullarının gerektirdiği bu imkânları yeniden ele alma fırsatı verdiğini de belirtti.

EBA'NIN CANLI SINIF KAPASİTESİ ANLIK 1 MİLYON

Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde başlangıçta yaklaşık 40 bin öğrenci kapasiteli canlı ders ve EBA platformunun kapasitesinin, uzaktan eğitim yoluyla okulların başladığı ilk günde anlık 1 milyon öğrenciye yaklaştığına dikkati çekti. Dünya Bankası fonuyla yürütülecek projeye ilişkin de Selçuk, "Mevcut EBA sisteminin bileşenlerinin daha da güçlendirilmesi, kapasitenin artırılması ve geleceğe dönük bir atılım yapılması için başka ihtiyaçlarımız vardı ve bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla bu projenin başlatılmasını bütün ekip arkadaşlarımızla beraber sıkı şekilde takip edip hayata geçirmeye başladık. Bugün de projenin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandığı ve artık Milli Eğitim Bakanlığının projeye başladığı gün olarak değerlendirilebilir" dedi.

Ziya Selçuk, projenin iki önemli yönü olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Birincisi salgın döneminde eğitimin kalitesini arttırmaya, erişimin hızlandırılmasına yardımcı olmaya dönük boyut. İkincisi, salgın sonrası Türk eğitim sisteminin harmanlanmış hibrit yaklaşımlarla ilgili olarak nasıl bir tepki vereceğine, nasıl bir yol haritası çizeceğine dair olan boyut. Bu kapsamda, hem salgın sürecine ilişkin boyut ve salgın sonrası eğitim sisteminin dijital alt yapısının güçlendirilmesine yönelik boyut, artık genişletilmesi ve derinleştirilmesi mümkün olabilecek ve yolumuzu son derece hızlı bir şekilde alabileceğimiz bir noktaya geldi.

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE ÜLKE DİREKTÖRÜ'NDEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame ise toplantıya video konferans bağlantısıyla katıldı. Kovid-19 pandemisinin 160'tan fazla ülkeyi etkilediğine ve bu süreçte 1 milyardan fazla öğrencinin okullarının kapandığına dikkati çeken Kouame"Bu eşi benzeri görülmemiş krizin ortasında eğitim sürecini devam ettirmek için erken aşamada dijital önlemler ve diğer önlemleri uygulamaya koyan ilk ülkelerden biri olarak ön plana çıktığı için Türkiye'yi tebrik ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim döneminde sergilediği risk yönetimi yaklaşımı ve Kovid-19 krizine karşı müdahalesi hem benzersizdir hem de övgüyü hak ediyor" diye konuştu.