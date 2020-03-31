KoronavirÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Ã¼retim kapasitesi harekete geÃ§irilirken, temizlik ve dezenfeksiyon Ã¼rÃ¼nlerinden maskeye, tek kullanÄ±mlÄ±k Ã¶nlÃ¼k ve tulumdan yÃ¼z koruyucu sipere kadar Ã§eÅŸitli Ã¼rÃ¼nlerin seri Ã¼retimine geÃ§ildi. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nca (MEB), bu aÅŸamada Ã¼rÃ¼nleri Ã¼reten cihazlarÄ±n tasarÄ±mÄ±na ve Ar-Ge Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k verdi. Ã‡alÄ±ÅŸmalar sonucunda, Otomatik 3 KatlÄ± Telli UltrasonikÂCerrahi Maske Makinesi Ã¼retilerek, bu makineyle gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 100 bin maskenin seri imalatÄ±na baÅŸlandÄ±.

Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahmut Ã–zer, meslek liselerinde temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maske Ã¼retimine, tek kullanÄ±mlÄ±k Ã¶nlÃ¼k ve tulum Ã¼retiminden yÃ¼z koruyucu sipere kadar altyapÄ±yÄ± gÃ¼Ã§lendirdiklerini ve tÃ¼m alanlarda yoÄŸun Ã¼retim yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SeÃ§ilen illerde ihtiyaÃ§ duyulan biyomedikal cihazlarÄ±n Ã¼retimi iÃ§in de Ar-Ge Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± koordine ettiklerini anlatan Ã–zer, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ä°llerimize, ciddi Ar-Ge altyapÄ± desteÄŸi verdik. Ä°stanbul'da GaziosmanpaÅŸa ilÃ§esinde KÃ¼Ã§Ã¼kkÃ¶y Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Otomatik 3 KatlÄ± Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi Ã¼retildi ve Ã¼retime baÅŸladÄ±. Ä°lk sevindirici haberi almaktan bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyuyoruz. KÃ¼Ã§Ã¼kkÃ¶y Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Ã¼retilen otomatik 3 katlÄ± telli UltrasonikÂ Cerrahi Maske Makinesi ile artÄ±k sadece bu lisede gÃ¼nde 100 bin cerrahi maske Ã¼retilebilecek. Makinenin Ã¼retim sÃ¼recinde Ä°stanbul'daki yÃ¶neticilerin ve Ã¶ÄŸretmenlerin fedakarca Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± her tÃ¼rlÃ¼ takdirin Ã¶tesinde. Ä°stanbul Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Levent YazÄ±cÄ±, Mesleki ve Teknik EÄŸitimden sorumlu MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Serkan GÃ¼r ve Destek Hizmetleri Åžubesinden sorumlu MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Zekine DayÄ±oÄŸlu'na teÅŸekkÃ¼r ederim. Nahit MenteÅŸe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiâ€™nde makine yapÄ±mÄ± alanÄ±nda Ã¶nemli katkÄ±larÄ± bulunan elektrik-elektronik teknolojisi alan Ã¶ÄŸretmeni Hasan Ayhan ve makine teknolojisi alan Ã¶ÄŸretmenlerine katkÄ±larÄ± ve fedakarca gayretleri, Mesleki ve Teknik EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne de sÃ¼reci baÅŸarÄ±yla koordine ettikleri iÃ§in ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum. Ãœlkemizde tÃ¼m illerde fedakarca gayret gÃ¶steren tÃ¼m mesleki eÄŸitim Ã¶ÄŸretmenlerimiz ve Ã¶ÄŸrencilerimiz, tÃ¼m yÃ¶neticilerimizin koordinasyon ve destekleriyle mesleki eÄŸitimin kara gÃ¼n dostu olduÄŸunu bir kez daha gÃ¶sterdi."