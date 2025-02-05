MEB AKUB üye sayısı 10 bine ulaştı

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'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin kişiyle görev yapan MEB AKUB, enkaz başlarında arama kurtarma çalışmalarına katılırken psikolojik danışman ve rehber öğretmenler ise depremden etkilenenlere psikososyal destek verdi. MEB’den yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin bir 'deprem ülkesi' olduğu gerçeğiyle birlikte gönüllü öğretmenlerin MEB AKUB'a katılımı hızla arttı ve ekiplerin üye sayısı 10 bine yükseldi. Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi için hasarsız okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği bakımından kontrolü, risk ve tehlike analizi, basit arızaların giderilmesi için 'teknik çözüm ekipleri' oluşturuldu.

AFET LİDERLERİ YETİŞTİRİLECEK

Depremden etkilenen illerde hizmet vermek üzere 71 ilden 30 ekibin yer aldığı 'Teknik Çözüm Ekipleri', bölgede 2 bin 231 elektrik arızasını giderdi ve 3 bin 880 mobilyanın onarımını yaptı. Öte yandan MEB, 'Afet Farkındalık Eğitimleri' verilmesi amacıyla bu yılın sonuna kadar ülke genelinde 56 bin 469 okulda 'okul sorumlusu afet lideri' yetiştirecek.

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AFETE HAZIRLIK İÇİN İŞ BİRLİKLERİ

Okul ve kurumlarda muhtemel afet ve acil durumlarda önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, planlara uygun biçimde süreçlerin hassasiyetle yönetilmesi, görevli aktörlerin yaklaşımının uyumlu hâle getirilmesi ile afet ve acil durum kültürünün geliştirilmesinin amaçlandığı MEB AKUB'da, afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış şekillerinin yaygınlaştırılması, temel önlemler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması için faaliyetler yürütülüyor. Öğretmenler, AFAD ile koordineli şekilde yürütülen arama-kurtarma eğitimlerinin yanı sıra 'amatör telsiz kullanımı', 'dron', 'KBRN', 'afetlerde arama, kurtarma ve tahliye eğitici eğitimi kursları', 'temel afet bilinci eğitimi', 'yangın eğitimi', 'afet farkındalık eğitimleri ve acil durum ekipleri eğitimi' alanlarında eğiticilerin yetiştirilmesi gibi çok kapsamlı eğitimlerden geçiriliyor. Ayrıca, MEB Türkiye genelinde 83 ekibi bulunan MEB AKUB'un operasyon kabiliyetlerini artırmak ve afete daha hazır hale gelmesi için ilgili kuruluşlarla da iş birliğinin yapılmasını hedefliyor.