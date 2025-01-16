MEB Akademi Giriş Sınavı konu dağılımları açıklandı

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13 Temmuz’da iki oturumda yapılacak sınavda adaylara, AGS’de 80; ÖABT’de 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan testler uygulanacak. AGS’de sözel, sayısal yetenek, tarih, coğrafya ve mevzuat üzerinden sorular sorulacak. ÖABT; Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi alanlarında yapılacak. Test süresi AGS’de 110 dakika olacak. ÖABT’de ise ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik, fizik, kimya/kimya teknolojisi testleri 90 dakika; diğerleri ise 70 dakika olarak yapılacak.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ SORULACAK

Konu dağılımlarının ve puanlamanın açıklandığı kılavuza göre; AGS kapsamında, eğitimin temel kavram ve kuramları, eğitimin tarihî, felsefi, toplumsal, psikolojik, ekonomik ve politik temelleri, Türk Millî Eğitim Sisteminin genel yapısı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin genel yapısı ile temelleri eğitim ve öğretimde etik eğitim ve öğretim teknolojileri sorulacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, “MEB-AGS’nin kapsamı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak belirlenir. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puanı bulunacak. Buna göre AGS’de bulunan 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecek” denildi.

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