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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 31.05.2020 - 10:59,Son Güncelleme:

MEB: Açık öğretim sınavları 25-26 Temmuz’da

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MEB: Açık öğretim sınavları 25-26 Temmuz’da
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Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları Sınavları'nın sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’inci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz’da yapılacağını açıkladı. MEB’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının ‘teknik hazırlık’ süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.”

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