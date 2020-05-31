MEB: Açık öğretim sınavları 25-26 Temmuz’da

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’inci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz’da yapılacağını açıkladı. MEB’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının ‘teknik hazırlık’ süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.”