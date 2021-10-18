MEB - AB iş birliği devam ediyor

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer - Landrut ile beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde desteklenen projeler ele alındı. AB’ye tam üyelik yolunda 26. Eğitim ve Kültür Faslı’nda önümüzde herhangi bir ön kriter bulunmamakla birlikte, ilerleme raporlarında bu kapsamda ülkemizin yeterli bir düzeye geldiğini belirterek eğitim ve öğretim kalitemizi artırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini tam olarak sağlamak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Özer şöyle devam etti:

ÜÇ ÖNCELİK ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

“Çok sayıda proje ile temel ve ortaöğretimin tüm düzeylerinde; mesleki eğitimde, hayat boyu öğrenmede eğitim hizmetlerimizin kalitesini artırmaya, eğitime devam oranlarımızı yükseltmeye ve içermeci eğitimi güçlendirmeye çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Kendi vatandaşlarımız ile birlikte sığınmacıların da eğitime erişimlerine önem veriyoruz. Bu nedenle göç ile beraber artan öğrenci nüfusunun kaliteli eğitime erişimini sağlamak üzere yeni okul binaları yapımına önem veriyoruz ancak ülkemizde misafir ettiğimiz milyonlarca sığınmacının eğitim alanında getirdiği büyük mali yükün bir kısmının paylaşılabilmesi için desteğin cari harcamalarda da kullanılabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bütçe aktarımının projelendirme şartı olmadan doğrudan destek şeklinde gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyor ve önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği’nin ülkemize desteğinin bu yönde şekillenmesini umut ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda üç öncelik üzerinde çalışmalarımızı revize edip yoğunlaştırmayı planlıyoruz. Bunlar: Erken çocukluk eğitimi ve temel eğitimin desteklenmesi, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesidir.”

HEDEF 1000 ANA SINIFI

UNICEF ile birlikte IPA-2 kapsamında yürütülen “Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması” projesiyle 300 konteyner ana sınıfının kurulacak. okul öncesi eğitimde daha fazla çocuğa erişebilmek için ek bütçe sağlanarak bu sayının 300’den 1000’e çıkarmayı hedefliyoruz. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise konuşmasının başında Millî Eğitim Bakanlığı görevine getirilmesinden ötürü Bakan Özer’i tebrik etti. Milli Eğitim Bakanlığı görevinin büyük bir sorumluluk getirdiğini dile getiren Meyer-Landrut, söz konusu iş birliklerini sürdürmek istediklerini söyledi.