MEB - AB iş birliği devam ediyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Taksiciler için yeni dönem Dikkat çeken 12 kural detayı...Taksiciler için yeni dönem! Dikkat çeken 12 kural detayı...#Taksi
Cengiz Ünderden Galatasaray açıklaması Daha farklı olabilirdiCengiz Ünder'den Galatasaray açıklaması! "Daha farklı olabilirdi"#Cengiz Ünder
Squid Game izleyen çocuklarda görüldü Ülkelerden peş peşe uyarılar...Squid Game izleyen çocuklarda görüldü! Ülkelerden peş peşe uyarılar...#Squid Game
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna suç duyurusuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
SİHAnın Türkiyedeki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günüSİHA'nın Türkiye'deki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günü#Özdemir Bayraktar
Anayasa görüşmelerinde önemli gelişme: Mekanizmalar üzerinde anlaşmaya vardıkAnayasa görüşmelerinde önemli gelişme: 'Mekanizmalar üzerinde anlaşmaya vardık'#Suriye
Erdoğan, Angola Meclisinde: İnsanlığın kaderi bir avuç ülkeye bırakılamazErdoğan, Angola Meclisi'nde: İnsanlığın kaderi bir avuç ülkeye bırakılamaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sergen Yalçını güldüren soru: Başka iş yapmam lazımSergen Yalçın'ı güldüren soru: Başka iş yapmam lazım!#Beşiktaş
Yarın sona eriyor... Fikirtepede yeni dönem başlıyorYarın sona eriyor... Fikirtepe'de yeni dönem başlıyor! #Fikirtepe
5 öğrenci hayatını kaybetmişti Ve karar verildi: Görevden alındılar5 öğrenci hayatını kaybetmişti! Ve karar verildi: Görevden alındılar#Trafik Kazası
1,5 milyar nüfusluk pazara erişim... Alman şirketleri gözünü Türkiyeye çevirdi1,5 milyar nüfusluk pazara erişim... Alman şirketleri gözünü Türkiye'ye çevirdi#Alman Şirketler
Uzmanlar endişeli... Her şey koronadan bile kötü olabilirUzmanlar endişeli... 'Her şey koronadan bile kötü olabilir' #Salgın
İngilizler rakamı duyurdu Selmanın harcayacağı para...İngilizler rakamı duyurdu! Selman'ın harcayacağı para...#Newcastle United
Edebiyat dünyası şokta Ünlü kadın yazar aslında 3 erkek çıktıEdebiyat dünyası şokta! Ünlü kadın yazar aslında 3 erkek çıktı#Carmen Mola
Akılalmaz görüntü... Yüzlerce kişi çırılçıplak poz verdiAkılalmaz görüntü... Yüzlerce kişi çırılçıplak poz verdi!#Spencer Tunick
HABERLEREğitim Haberleri

MEB - AB iş birliği devam ediyor

#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#Avrupa Birliği
MEB - AB iş birliği devam ediyor

Özer, Avrupa Birliği ile eğitim alanında iş birliğimizin uzun yıllardır devam ettiğini hatırlatarak “Karşılıklı öğrenmenin, iyi uygulama ve politikaların, bilgi ve deneyimin paylaşılması çerçevesinde eğitim alanında yapılan iş birliğine büyük önem vermekteyiz. İlerleyen süreçte ‘Avrupa Eğitim Alanı ve Sonrası için (2021-2030) Eğitim ve Öğretimde Avrupa İş Birliği Stratejik Çerçevesi’ kapsamında iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer - Landrut ile beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde desteklenen projeler ele alındı. AB’ye tam üyelik yolunda 26. Eğitim ve Kültür Faslı’nda önümüzde herhangi bir ön kriter bulunmamakla birlikte, ilerleme raporlarında bu kapsamda ülkemizin yeterli bir düzeye geldiğini belirterek eğitim ve öğretim kalitemizi artırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini tam olarak sağlamak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Özer şöyle devam etti:

ÜÇ ÖNCELİK ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ
“Çok sayıda proje ile temel ve ortaöğretimin tüm düzeylerinde; mesleki eğitimde, hayat boyu öğrenmede eğitim hizmetlerimizin kalitesini artırmaya, eğitime devam oranlarımızı yükseltmeye ve içermeci eğitimi güçlendirmeye çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Kendi vatandaşlarımız ile birlikte sığınmacıların da eğitime erişimlerine önem veriyoruz. Bu nedenle göç ile beraber artan öğrenci nüfusunun kaliteli eğitime erişimini sağlamak üzere yeni okul binaları yapımına önem veriyoruz ancak ülkemizde misafir ettiğimiz milyonlarca sığınmacının eğitim alanında getirdiği büyük mali yükün bir kısmının paylaşılabilmesi için desteğin cari harcamalarda da kullanılabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bütçe aktarımının projelendirme şartı olmadan doğrudan destek şeklinde gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyor ve önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği’nin ülkemize desteğinin bu yönde şekillenmesini umut ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda üç öncelik üzerinde çalışmalarımızı revize edip yoğunlaştırmayı planlıyoruz. Bunlar: Erken çocukluk eğitimi ve temel eğitimin desteklenmesi, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesidir.”

HEDEF 1000 ANA SINIFI
UNICEF ile birlikte IPA-2 kapsamında yürütülen “Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması” projesiyle 300 konteyner ana sınıfının kurulacak. okul öncesi eğitimde daha fazla çocuğa erişebilmek için ek bütçe sağlanarak bu sayının 300’den 1000’e çıkarmayı hedefliyoruz. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise konuşmasının başında Millî Eğitim Bakanlığı görevine getirilmesinden ötürü Bakan Özer’i tebrik etti. Milli Eğitim Bakanlığı görevinin büyük bir sorumluluk getirdiğini dile getiren Meyer-Landrut, söz konusu iş birliklerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#Avrupa Birliği

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!