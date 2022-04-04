MEB, 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

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Tüm eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek ve il milli eğitim müdürlüklerindeki eğitim müfettişleri başkanlıklarında istihdam edilmek üzere 750 'Eğitim Müfettiş Yardımcısı' alımına yönelik sınav sürecini düzenleyen duyuru, bugün Resmi Gazete ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

Eğitim müfettiş yardımcılığı sınavının 16-27 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS üzerinden elektronik ortamda yapılacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Okul ve kurumlarda kalite güvence sistemini daha etkin hale getirmek, eğitim sistemimizin tüm bileşenlerini sürekli izleyip değerlendiren ve önleyici rehberliği esas alan anlayışla yeni bir teftiş sistemini hayata geçirdik. Kalite güvence sistemi odaklı teftiş sistemiyle kurumsal ve bireysel gelişimin en üst düzeyde gerçekleştirilmesi amaçlıyoruz. Bu vesileyle sınava girecek bütün öğretmen ve yöneticilerimize şimdiden başarılar diliyorum."

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TAMAMI ÖĞRETMENLERDEN ALINACAK

Halen Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan ve en az 8 yıl öğretmenlik deneyimi olan, 35 yaşını doldurmamış tüm öğretmenler/yöneticiler eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına başvuru yapabilecek. Belirtilen 8 yıllık sürenin hesabında resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecek.

SINAV İKİ AŞAMADAN OLUŞACAK

Eğitim müfettiş yardımcılığı sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği doğrultusunda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

* Yazılı sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşacak. Yazılı Sınav Ankara'da, 26 Haziran 2022 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Yazılı sınav sonuçları 8 Temmuz’da http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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* Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi http://www.meb.gov.tr internet adresinde 10 Ağustos’ta ilan edilecek. Sözlü sınav Ankara'da, 15-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınav sonuçları 16 Eylül tarihinde yayımlanacak. Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması sınav puanını (atamaya esas puanı) oluşturacak.

Atanmaya hak kazananlar 17 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.