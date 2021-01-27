MEB, 500 engelli öğretmen atayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından 500 engelli öğretmen atayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere 1-5 Şubat'ta ön başvurular alınacak. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 11 Şubat'ta ‘personel.meb.gov.tr’ adresinde yayımlanacak. Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını ‘personel.meb.gov.tr’ adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 15 Şubat'a kadar yapabilecek. Atamalar, 16 Şubat'ta yapılacak.