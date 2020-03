MEB, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen bir haftalık aranın ardından 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim başlatılacak. Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart tarihlerinde TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek. TRT'den yapılacak eğitimlerde öğrenciler, bir program dahilinde kendilerine uygun saatlerde derslerini dinleyecek. MEB tarafından hazırlanan binlerce ders videosunun yer aldığı EBA'ya ‘www.eba.gov.tr’ adresinden ulaşılıyor. Bunun yanı sıra mobil cihazlara, App Store ve Google Play üzerinden EBA uygulaması indirilebiliyor. EBA'ya, özel okullar da dahil olmak üzere tüm e-Okul’da tanımlı öğretmen, öğrenci ve veliler giriş yapabiliyor. Bu konuda ‘www.eba.gov.tr’ adresinde ‘yardım’ butonu altında ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

ÖĞRENCİLER EBA'YA NASIL GİRECEK?

Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, ‘eba.gov.tr’ye girildikten sonra, önce ‘öğrenci’ butonuna sonra ‘EBA Hesabı Oluştur’ butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:

- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

- e-Okul bilgilerini girip ‘Giriş’ butonuna bas.

- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

- Kendinin ya da velinin e-Posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve ‘Şifre Oluştur’ butonuna tıkla.

- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve ‘Gönder’ butonuna bas.

Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra ‘Gönder’ butonuna basıldığında ‘Ana Sayfa’ya ulaşılıyor.

İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak. Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:

- EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

- Güvenlik kodunu gir ve ‘Gönder’ butonuna tıkla.

- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.

- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla.

Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında ‘Ana Sayfa’ya ulaşılıyor.

VELİLER NASIL GİRECEK?

EBA'ya veli olarak giriş yapabilmek için e-Devlet kullanıcı adı ve şifre kullanılacak. Bilgiler girildikten sonra veliler, EBA Veli Sistemi ana ekranına ulaşabilecek. Henüz e-Devlet şifresi olmayan veliler, PTT şubelerinden bu şifreyi edinebilecek.

ÖĞRETMENLER EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPACAK?

EBA'ya öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle erişebilecek. Bakanlık, internet sitesinden öğretmenlere özel EBA kullanım simülasyonlarını da yayımlandı. Öğretmenler, bu konuda ayrıntılı bilgiye bu videolardan ulaşabilecek.

EBA'NIN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Okulöncesinden 12'nci sınıfa kadar tüm seviyelerdeki öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunulan 1600'den fazla ders ve 37 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içeriğin olduğu bir dijital eğitim platformu olan EBA'da, okullardaki derslerin her biri için ayrı bir alan bulunuyor. Burada ders seviyesinde, ders kitapları, etkileşimli kitaplar, uygulamalar ve testler sunuluyor ayrıca bunların yanı sıra konu ve kazanımlara eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler gibi çok sayıda ve farklı türde içerik de yer alıyor. EBA'da 5 binden fazla kitap 240 binden fazla soru, öğretmen ve öğrencilere sunuluyor. Ayrıca, bu ders içeriklerinin yanı sıra öğretmen, öğrenci ve velilerin kişisel gelişimlerine ve eğlenceli zaman geçirmelerine katkı sağlayacak içeriklere ulaşabileceği bir kütüphane alanı da bulunuyor. Burada da farklı kategorilerde, çizgi filmler, okuma kitapları, oyunlar, belgeseller, röportajlar ve dergiler gibi binlerce içerik mevcut.

ÖĞRENCİYE ÖZEL ARAYÜZ VE İÇERİKLER

EBA'da her kullanıcı için özelleşmiş bir arayüzle farklılaşan özellikler ve içerikler sunuluyor. Öğrenciler başta kendi dersleri olmak üzere tüm ders içeriklerine ve kütüphane alanında yer alan içeriklere ulaşabiliyor. Öğretmenler, kütüphane içerikleriyle tüm ders içeriklerinin yanı sıra öğretmenlere özel olarak hazırlanmış ders içerikleri ve Mesleki Gelişim Alanı'na erişebiliyor. Sosyal iletişim özellikleri de olan EBA'dan öğretmen ve öğrenciler birbiriyle etkileşim içinde olabiliyor, öğretmenler öğrencilerine çalışmalar gönderip ve öğrencilerin hem bu çalışmalar için hem de genel olarak EBA kullanımına bağlı olarak ders konularındaki performanslarını detaylı olarak analiz raporlarından takip edebilme imkanı buluyor. Kişiselleştirmeyle her öğrenciye özelleşmiş arayüz ve içerikler sunmanın yanı sıra akıllı öneri sistemiyle de öğrencilerin performansına göre içerikler sistem tarafından öneriliyor. EBA'da her içerik derslerin ilgili kazanımlarıyla eşlenerek sisteme konuluyor. Hatta her kazanımın daha ufak parçaları olan ve yaklaşık 85 bini bulan kazanım bileşenleri EBA'da tanımlı bulunuyor. EBA üzerinden öğretmenler, öğrencilerine çalışma gönderdiğinde, öğrencinin çözümleri sistem tarafından detaylı olarak analiz ediliyor ve her bir öğrencinin eksikleri ayrı ayrı tespit ediliyor. Sistem, bu analizi dikkate alarak her öğrenciye özel olarak eksiklerini kapatabileceği içerikleri belirlemekte ve öğretmenin onay vermesi durumunda da bunları öğrenciye önerebiliyor. Ayrıca öğretmenden bağımsız olarak, öğrencilerin EBA'yı kullanırken çözdükleri soru ve sınavlarda verdikleri cevaplara göre de her öğrenciye özel içerik önerisinde bulunuluyor.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK İÇİN DESTEK SİSTEMİ

Öğrencilerin farklılaşan ihtiyaçlarına alternatif çözüm olarak da 11 ve 12'nci sınıflar için EBA Akademik Destek sistemi bulunuyor. Detaylı konu anlatım videoları, örnek sorular ve çözüm videoları, testler, önceki yıllara ait üniversiteye giriş sınav soruları ve çözümlerinin sunulduğu EBA Akademik Destek sayesinde, öğrencilerin tercih listesi ve mevcut seviyesini göz önünde bulundurarak hangi konuyu ne kadar çalışması gerektiğini planlayan özel bir çalışma programı hazırlanıyor. Böylece öğrencilerin hedeflerine göre kişiselleştirilmiş yol haritasıyla çalışmasına olanak sağlanıyor. Burada öncelikle öğrencilere hedefledikleri üniversite ve bölümleri EBA Akademik Destek sisteminde seçip hazır bulunuşluklarını da belirlemek üzere sistemdeki testleri çözmeleri gerekiyor. Öğrencilerin hazır bulunuşlukları ve hedeflerine uygun olarak hangi konuyu hangi derinlikle kavraması gerektiği sistem tarafından belirleniyor. Bunun için, öğrenci tarafından hedeflenen bölümün puanı, puan türü, konuyla ilgili ÖSYM'nin sorduğu soruların toplam sorulara oranı (konu kritikliği), öğrencinin bu derse ait sınav bölümlerindeki net hedefleri gibi verilerle her öğrenciye özel olarak ders hedefleri ve konu hedefleri sistem tarafından öğrencilere sunuluyor. Bu sayede öğrenciler tüm konulara eşit zaman harcamak yerine, hedeflerine yönelik önem vermeleri gereken konuları tespit edebiliyor. Öğrencinin bir konuyu ne derinlikte kavradığını en doğru şekilde kestirmek için de öğrencinin o konuyla ilgili tüm kazanım bileşenlerine bağlı çözdüğü deneme sınavı soruları, ödev soruları, tarama test soruları, yaprak test soruları ve kişiye özel test soruları, soru zorluk parametrelerine ve hangi sırayla çözüldüklerine de bakılarak analiz ediliyor. Bu analiz çıktılarıyla öğrencinin konu yeterlik hedefi değerleri sürekli olarak karşılaştırılarak konu hedefini sağlayıp sağlamadığı dikkate alınarak, sıradaki konunun önerilip önerilmeyeceğine yine sistem tarafından karar veriliyor. Ayrıca öğrencinin sadece eksik olduğu noktaları kapatabilmesi için özel içerik önerileri sunuluyor. Bunu sağlayabilmek için EBA Akademik Destek sisteminde kullanılan tüm sorular ve konu anlatım videolarının saniye aralıkları kazanım bileşenleriyle etiketlenerek sisteme eklendi. Öğrencilerin çözdüğü tüm sorular üzerinden kazanım bileşenlerindeki yeterlik seviyeleri değerlendirip, belirli bir seviyenin altında kalan kazanım bileşenleriyle ilişkili konu anlatımı video parçaları ve örnek soruları, konudaki işleniş sırasını da dikkate alarak öğrenciye özel bir çalışma listesi olarak sunuluyor.

EBA'da öğrencilere sunulan bu hizmetlerin yanı sıra öğretmenlere de Mesleki Gelişim Alanı sunuluyor. Burada öğretmenlere ihtiyaç duyabilecekleri birçok doküman, video bulunuyor ve meslektaşlarıyla etkileşimde bulunabilmeleri sağlanıyor. EBA Mesleki Gelişim Alanında öğretmenler, senkron/asenkron uzaktan eğitim kurslarına katılabiliyor. Veliler ise EBA'da çocuklarının çalışmalarını ve tamamlama durumlarını, EBA kullanımına bağlı olarak ders konularındaki performanslarını görebilmenin yanı sıra EBA akademik başarısının, EBA puanı ve sıralamasının, proje ve sertifikalarının yer aldığı EBA Portfolyoları'nı inceleyebiliyor.

EBA ÜCRETSİZ Mİ?

MEB’e bağlı ve ücretsiz dijital eğitim platformu olan EBA'nın kullanılabilmesi için internet bağlantısı gerekiyor. Türkiye'nin GSM operatörleriyle yapılan anlaşma gereği tüm EBA içeriklerine aylık 3 GB'a kadar ücretsiz erişim imkânı bulunuyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime başlanması nedeniyle GSM operatörleri, 3 GB'yi 6 ile 8 GB'ya kadar çıkardı. Türk Telekom 8 GB, Vodafone 6 GB, Turkcell 6 GB interneti öğrencilerin kullanımına ücretsiz sunacak. Türk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e gönderecek. Vodafone, tüm abonelere ücretsiz olarak tanımlama gerçekleştirdi. Turkcell ise dijital operatör ve bip uygulamasıyla 3GB haricinde 6GB'a kadar hediye internet veriyor. Abonelere tanımlanan internetler sadece EBA'da geçerli olacak ve başka bir yerde kullanılamayacak.