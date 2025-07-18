MEB, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili tarihlerini açıkladı

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MEB, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada "2025-2026 eğitim öğretim yılında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün, kasıtlı olarak 1. dönem ara tatili kapsamına alındığı" şeklindeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Son 3 eğitim öğretim döneminde ara tatillerin okul açılışının ardından 9. haftanın sonunda uygulandığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da aynı uygulamanın devam ettirildiği aktarılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda 3-7 Kasım 2025 tarihleri, ortak yazılı sınav haftası olduğu için ara tatilin bu tarihte yapılması mümkün olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatilinin 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında uygulandığı, 10 Kasım'ın pazar gününe denk geldiği anımsatılan açıklamada, Bakanlıkça 81 il valiliğine, "10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırlanacağı bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceği, 10 Kasım Pazar günü ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceği" yönündeki yazının gönderildiği anımsatıldı.

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Geçen eğitim öğretim dönemindeki "10 Kasım" uygulamasının 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de aynı kapsamda gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatilinin 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında planlandığı, ara tatilin ertelenmesi durumunda tatilin 11. haftaya kayacağı, bu durumun ara tatil ile birinci dönem sonu arasındaki süreyi kısaltacağı ifade edildi.

Her eğitim öğretim yılına ilişkin yıllık çalışma takviminin, yalnızca pedagojik gerekçelerle değil, yasal zorunluluklar, resmi ve dini bayramlar, hafta sonları, ortak sınavlar, merkezi sınav tarihleri, öğretmen eğitim süreçleri, ara tatiller ve müfredat dengesi gibi çok sayıda parametre göz önünde bulundurularak hazırlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarında da yer vermek suretiyle kadim medeniyetimizden devraldığımız bütün değerlerimiz ve tarihimize yön veren devlet büyüklerimizin manevi miraslarını öğrencilerimize aktarmak gayretimize rağmen bu yaklaşımın niyet okuyuculuğundan öte olmadığı aşikardır.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı halde bugün gündem yapılması, Bakanlığımıza yönelik sürdürülen iftira ve karalama kampanyasının bir parçası niteliğinde olup, bu durumu milletimizin yüce vicdanına havale ediyoruz. Mesaisi, yalnızca ve yalnızca 'evlatlarımızın eğitimi ve geleceği' gibi kıymetli bir alan olan Bakanlığımıza yapılan ve nereden bakılırsa bakılsın 'açıkça çarpıtma'nın seviyesiz birer örneği olan bu mesnetsiz iddiaları artık bir saldırı boyutuna taşıyanları kınıyor, bu gündem meşgul edici tutum ve haberlere milletimizce itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."