MEB, 2021'i özetledi

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 2021 yılında bakanlık tarafından yapılan çalışmaları anlattı. Yayınlanan videoda gerçekleştirilen çalışmalar özetlendi. Bakanlığın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Ülkemizin geleceğine yapılacak en önemli yatırım eğitimdir. Çocuklarımız için canla başla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. 2021’in ardından geçen yıla kısa bir bakış.”
Ülkemizin geleceğine yapılacak en önemli yatırım eğitimdir. 📚👩🏫👨🏫— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) January 1, 2022
Çocuklarımız için canla başla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. 2021’in ardından geçen yıla kısa bir bakış… pic.twitter.com/u84kBjUAlx