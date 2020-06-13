MEB, 200 engelli öğretmen ataması yapacak

MEB’in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar başvurularını ‘//mebbis.meb.gov.tr’ veya ‘//personel.meb.gov.tr’ adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak yapacak. Başvuruların 15-19 Haziran'da alınmasının ardından engelli öğretmen adaylarının atamaları 23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Milli sporcular da beden eğitimi alanına ayrılan 90 kontenjan için sözleşmeli öğretmenlik başvurularını 15-19 Haziran'da yapacak. Milli sporcuların atamaları ise 16 Temmuz'da olacak.

Adaylar, atamalara ilişkin ayrıntılı bilgiye ‘//personel.meb.gov.tr’ adresinden ulaşabilecek.