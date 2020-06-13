MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMEB, 200 engelli öğretmen ataması yapacak
GeriEğitim MEB, 200 engelli öğretmen ataması yapacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 10:20,Son Güncelleme:

MEB, 200 engelli öğretmen ataması yapacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MEB, 200 engelli öğretmen ataması yapacak
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılan adaylar arasından 200 engelli öğretmen alacak.

MEB’in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar başvurularını ‘//mebbis.meb.gov.tr’ veya ‘//personel.meb.gov.tr’ adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak yapacak. Başvuruların 15-19 Haziran'da alınmasının ardından engelli öğretmen adaylarının atamaları 23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Milli sporcular da beden eğitimi alanına ayrılan 90 kontenjan için sözleşmeli öğretmenlik başvurularını 15-19 Haziran'da yapacak. Milli sporcuların atamaları ise 16 Temmuz'da olacak.

Adaylar, atamalara ilişkin ayrıntılı bilgiye ‘//personel.meb.gov.tr’ adresinden ulaşabilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle