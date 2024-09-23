MEB 100 müfettiş yardımcısı alacak

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‘Bakanlık Müfettiş Yardımcısı’ alımına yönelik sınav sürecini düzenleyen duyuru, Resmî Gazete'de ve Millî Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı. Bu doğrultuda, öğretmen ve öğretmen dışı alan olmak üzere sınavla toplam 100 Bakanlık Müfettiş Yardımcısı alınacak. Bakanlık müfettiş yardımcılığı sınavı başvuruları 14-25 Ekim tarihleri arasında öğretmenlik alanından başvuranlar için MEBBİS, öğretmenlik dışı alanlardan başvuranlar için ise T.C Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (Kariyer Kapısı) üzerinden yapılacak.

SINAV İKİ AŞAMADAN OLUŞACAK

Öğretmenlik alanları için yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar ile hâlen Bakanlık kadrolarında görev yapan ve yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanlar Bakanlık müfettiş yardımcılığı sınavına başvurabilecek. Yazılı sınav, 23 Kasım’da Ankara’da saat 10.00’da başlayacak ve tek oturumda yapılacak. 80 sorudan oluşacak yazılı sınavın sonuçları 6 Aralık’ta açıklanacak. Sözlü sınava girmeye hak kazananların sınav yeri ve tarihi 10 Ocak 2025’te duyurulacak. Bu sınav, Ankara’da 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçları 7 Şubat 2025’te ilan edilecek ve atamaya hak kazananlar da 7 Mart 2025’te duyurulacak.

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KPSS PUANI GEREKECEK

Öğretmen dışı alan için yarışma sınavı, KPSS ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Sınava en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilecek. KPSS puanına göre sözlü sınava girmeye hak kazananların sınav yeri ve tarihi 22 Kasım’da ilan edilecek. Sınavlar 2-6 Aralık tarihlerinde Ankara’da yapılacak. Sınavın sonuçları 20 Aralık’ta, atamaya hak kazananlar ise 17 Ocak 2025’te duyurulacak.