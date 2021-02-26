Mazlumun Ahı Yerde Kalmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Mazlumun ahı yerde kalmaz atasözü, zulüm görmüş ve ezilmiş olan kişilerin, kendilerini ezenlere ettikleri bedduanın tutacağı anlamına gelmektedir.

Mazlum Ahı Yerde Kalmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Zulüm gören mazlum insanların bedduaları Allah tarafından kabul edilir. Zulüm gösteren ve eziyet eden kimseler er ya da geç zor durumlara düşerler. Mazlumu ezen güçlü kimseler, mazlumlarını ahını alırlar ve bir gün kendilerini o mazlumların durumunda bulabilirler. Bu yüzden güç sahibi kişiler kimseyi ezmemeli, mazlum olanları sahiplenmelidirler.

Mazlumun Ahı Yerde Kalmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bir gün sen de ezdiğin insanların durumuna düşeceksin, mazlumun ahı yerde kalmaz!