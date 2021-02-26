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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 22:28 | Son Güncelleme:

Mazlumun Ahı Yerde Kalmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Mazlumun Ahı Yerde Kalmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözlerinin bir kültür için ne kadar kıymetli olduğunu herkes bilir. Dolayısıyla atasözleri yıllar boyunca söylene söylene bugüne kadar gelmiştir. Bazı atasözleri anlam olarak birbirine benzese de, aslında her biri benzersizdir. İşte bu atasözlerinden biri de mazlumun ahı yerde kalmaz atasözüdür. Peki, mazlumun ahı yerde kalmaz atasözü sözlükte hangi anlamlara karşılık gelmektedir? Örnek cümle içerisinde ne şekilde kullanılabilir? İşte bu konu hakkındaki detaylar.

Mazlumun ahı yerde kalmaz atasözü, zulüm görmüş ve ezilmiş olan kişilerin, kendilerini ezenlere ettikleri bedduanın tutacağı anlamına gelmektedir.

 Mazlum Ahı Yerde Kalmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Zulüm gören mazlum insanların bedduaları Allah tarafından kabul edilir. Zulüm gösteren ve eziyet eden kimseler er ya da geç zor durumlara düşerler. Mazlumu ezen güçlü kimseler, mazlumlarını ahını alırlar ve bir gün kendilerini o mazlumların durumunda bulabilirler. Bu yüzden güç sahibi kişiler kimseyi ezmemeli, mazlum olanları sahiplenmelidirler.

 Mazlumun Ahı Yerde Kalmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Bir gün sen de ezdiğin insanların durumuna düşeceksin, mazlumun ahı yerde kalmaz!

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