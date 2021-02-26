Mazlumun Ahı İndirir Şahı atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Mazlumun ahı indirir şahı atasözü, eziyet gören ve ezilen kişilerin edeceği bedduanın kralları, padişahları bile tahttan indirebileceği anlamına gelmektedir.

Mazlumun Ahı İndirir Şahı Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir kimse ne kadar güçlü olursa olsun hiç kimseye eziyet etmemelidir. Çünkü eziyet edenler er ya da geç güçten düşer ve eziyet görürler. Eziyet gören mazlumların ve ezilenlerin bedduaları o kadar kuvvetlidir ki, kralları ve padişahları ve bile tahtlarından edebilir. Bu yüzden güçlü kişiler mazlumların ahını almamalıdır.

Mazlumun Ahı İndirir Şahı Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ne kadar büyük olursan ol, unutma ki mazlumun ahı indirir şahı, kimseye eziyet etme.