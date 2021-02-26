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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 22:04 | Son Güncelleme:

Mazlumun Ahı İndirir Şahı atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Mazlumun Ahı İndirir Şahı atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri hem gerçek anlamlarında, hem de mecaz anlamlarında kullanılabilen özlü ve kısa sözlerdir. Tüm kültürlerde pek çok örneğine rastlamak mümkündür. Türk kültüründe yer alan atasözleri çok derin manalar içermektedir. Bu atasözlerinden biri de mazlumun ahı indirir şahı atasözüdür. Peki, bu atasözü ne anlama gelmektedir ve bir cümlenin içinde ne şekilde kullanılabilir? İşte bu konu hakkında öğrenilmesi ve bilinmesi gerekenler.

Mazlumun ahı indirir şahı atasözü, eziyet gören ve ezilen kişilerin edeceği bedduanın kralları, padişahları bile tahttan indirebileceği anlamına gelmektedir.

 Mazlumun Ahı İndirir Şahı Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bir kimse ne kadar güçlü olursa olsun hiç kimseye eziyet etmemelidir. Çünkü eziyet edenler er ya da geç güçten düşer ve eziyet görürler. Eziyet gören mazlumların ve ezilenlerin bedduaları o kadar kuvvetlidir ki, kralları ve padişahları ve bile tahtlarından edebilir. Bu yüzden güçlü kişiler mazlumların ahını almamalıdır.

 Mazlumun Ahı İndirir Şahı Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Ne kadar büyük olursan ol, unutma ki mazlumun ahı indirir şahı, kimseye eziyet etme. 

 

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