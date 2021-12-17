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Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvuru tarihi belli oldu

#Milli Eğitim Bakanlığ#2022 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme#MEBBİS
Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvuru tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “2022 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme” başvuruları 27 Aralık’ta başlayıp 3 Ocak 2022 tarihine kadar süreceğini duyurdu. Tercihler ise 7-12 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Atamalar 14 Ocak 2022’de, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 21 Ocak 2022’den itibaren yapılacak.

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MEB’in internet sitesi üzerinden yayınlanan “2022 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu”na göre; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan, ön başvurunun son günü olan 3 Ocak 2022 tarihine kadar üç yıllık çalışma süresini tamamlayan ve öğretmen kadrosuna atananlar başvuru yapabilecek.

Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Ancak başvuru yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler yansımayacak. Dolayısıyla adayların hizmet puanına etki edecek değişiklikleri başvuru yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor.

ÖĞRETMEN EŞLERİ DE BAŞVURU YAPABİLİR
Diğer yandan sağlık durumu veya can güvenliği mazeretiyle engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de başvuruda bulunabilecek. Sağlık durumu hariç olmak üzere, görev yerleri değiştirilenler üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacak.

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki MEBBİS 'Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu' doldurularak yapılacak. Ardından belgelerin eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacak.

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COVID-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında 1 Ocak’tan itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli engelli sağlık kurulu raporları geçerli kabul edilecek.

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#Milli Eğitim Bakanlığ#2022 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme#MEBBİS

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