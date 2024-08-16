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Mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Meb#Tayin#Atama
Mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 20:23

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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Öğretmenlerin hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirme işlemleri tamamlandı ve atama sonuçları açıklandı.

 

AİLE BİRLİĞİ MAZERETİ PLANLANACAK

MEB, tercihleri doğrultusunda yer değişikliği gerçekleştirilemeyen öğretmenler için yeni bir çalışma planlandığının bilgisini paylaştı.  Bakanlıktan yapılan paylaşımda; “Aile birliği mazereti başta olmak üzere diğer mazeret gruplarından da yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin, eğitim kurumlarının ihtiyaç durumları da göz önünde bulundurularak alınacak talepler doğrultusunda gerekirse birebir görüşmeler yapılarak taleplerin karşılanması sağlanacak” denildi.

 

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#Meb#Tayin#Atama

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