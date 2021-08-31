Mazda Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Mazda Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Mazda dünyanın en popüler olan otomobil markalarından bir tanesidir. Tam adı ise Mazda Motor Corporation olarak bilinmektedir.

Mazda Hangi Ülkenin Markası?

Mazda Doğu Asya ülkelerinden olan Japonya'ya ait olan bir şirkettir.

Mazda Nerede Üretiliyor?

Mazda Japonya'da üretilmektedir

Mazda Ne Zaman Kuruldu?

Mazda 1920 yılında kurulmuş olan Japon otomobil şirketidir.

Mazda'nın Sahibi Kim?

Mazda'nın tam olarak 4 şirketi yer almaktadır. Mazda'nın sahipleri şu şirketlerdir;

- Toyota

- Japan Trustee Services Bank

- Sumitomo Mitsui Banking Corporation

- The Master Trust Bank of Japan

Mazda'nın Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Mazda, Mazda Motor Corporation adı ile Japonya'da 1920 yılında kurulmuştur. Japonya'da ilk kurulduğunda bir mantar üreten fabrikada çalışmaya başlamıştır. Mazda döner motoru üretmeye başladı ve 1978 yılında üretimlerini hızlandırdı. Üretmiş olduğu modeller ile birlikte adını duyurmaya başladı. Mazda üretmiş olduğu modeller ile birlikte geniş bir pazara ulaştı.