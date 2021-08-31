Mazda Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Mazda Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi
Asya ülkeleri menşeili olan pek çok otomobil markası yer alıyor. Ülkemizde de satışı olan markalardan olan Mazda üretmiş olduğu otomobilleri ile otomotiv endüstrisinde yerini almaktadır. Mazda'nın hangi ülkeye ait olduğu ve hangi ülkede üretildiği de merak edilen detaylar arasında yer almaktadır. Son günlerde Mazda ile ilgili araştırmalar da artmıştır. Peki, Mazda hangi ülkeye aittir? Hangi ülkede üretiliyor? Mazda hangi tarihte kuruldu? Mazda şirketinin sahibi kimdir? İşte Mazda şirketi ile ilgili tüm bilinmeyenler.
Mazda dünyanın en popüler olan otomobil markalarından bir tanesidir. Tam adı ise Mazda Motor Corporation olarak bilinmektedir.
Mazda Hangi Ülkenin Markası?
Mazda Doğu Asya ülkelerinden olan Japonya'ya ait olan bir şirkettir.
Mazda Nerede Üretiliyor?
Mazda Japonya'da üretilmektedir
Mazda Ne Zaman Kuruldu?
Mazda 1920 yılında kurulmuş olan Japon otomobil şirketidir.
Mazda'nın Sahibi Kim?
Mazda'nın tam olarak 4 şirketi yer almaktadır. Mazda'nın sahipleri şu şirketlerdir;
- Toyota
- Japan Trustee Services Bank
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- The Master Trust Bank of Japan
Mazda'nın Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi
Mazda, Mazda Motor Corporation adı ile Japonya'da 1920 yılında kurulmuştur. Japonya'da ilk kurulduğunda bir mantar üreten fabrikada çalışmaya başlamıştır. Mazda döner motoru üretmeye başladı ve 1978 yılında üretimlerini hızlandırdı. Üretmiş olduğu modeller ile birlikte adını duyurmaya başladı. Mazda üretmiş olduğu modeller ile birlikte geniş bir pazara ulaştı.