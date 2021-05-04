Mayıs ayı LGS örnek soru kitapçığı yayınladı

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanmaya devam ediyor.

Bu yılki ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, 2’nci örnek soru paketi ise 6 Ocak, 3’üncü soru paketi 4 Şubat 2021, 4’üncü soru paketi 8 Mart 2021, 5’inci soru paketi ise 9 Nisan 2021 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin erişimine açılmıştı. Mayıs ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri alanlarından 10’ar; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce alanlarından 5’er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanan örnek sorulara meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuya ilişkin twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "LGS’ye hazırlık sürecinde mayıs ayı örnek sorularıyla öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum, daima sizinleyiz gençler" dedi.