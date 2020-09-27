Mayın avcısı drone yaptılar

Üniversite öğrencisi iki kardeş, uzman çavuş olan babalarının arkadaşlarının mayınla şehit ve gazi olmalarından etkilenerek, mayını havadan tespit edip frekans dalgasıyla imha edecek drone tasarladı. Niğde Üniversitesi İşletme Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Engin Eralp ve Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Emre Eralp, tasarladıkları cihazı, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020'de görücüye çıkardı.

Engin Eralp, uzman çavuş olan babalarından etkilenerek ‘Ejder Drones’ adını verdikleri cihazı yapmaya başladıklarını, iki yıldır bunun üzerinde çalıştıklarını anlattı. Babasının yakın arkadaşlarının şehit ve gazi olduğunu ifade eden Eralp, geliştirdikleri cihazla mayın patlaması sonucu yaşanan acıları azaltmak istediklerini belirtti. Eralp, yaptıkları cihazla ilgili şu bilgileri verdi:

"Geliştirdiğimiz bu cihaz termal kamera sayesinde yerin altındaki mayınları tespit ediyor. Bununla beraber geliştirdiğimiz frekans modülü aracılığıyla da mayınlara frekans dalgası gönderiyor ve bu frekans dalgasıyla mayınların imha edilmesini sağlıyor. Kullandığımız drone ortalama 80 dakika uçuş süresine sahip. 10 kilometre menzilimiz mevcut. Bununla birlikte de 40 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. İki yıldır proje üzerinde çalışıyoruz. Dört aydır da deneme, test aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Can kayıplarını önleyebilmek için bu cihazı geliştirdik.”

‘BABAM DA ARKADAŞLARI DA ÇOK MUTLU OLDU’

Emre Eralp de kardeşinin fikri üzerine çalışmaya başladıklarını, vatan için hayırlı işler yapmak istediklerini söyledi. Çok fazla teknik bilgileri olmadığı için ilk başlarda zorluk yaşadıklarını belirten Eralp, şöyle konuştu:

“Büyük gayretler sonucu bu ürünü ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üzerinde çalıştığımız proje için okulumu bir dönem uzattım. Ama mutluyum, gururluyum. Belki birçok hayatı, canı kurtaracağız. Daha yolun başındayız. Çalışacağız, geliştireceğiz. İnanıyorum ki daha güzellerini yapacağız. Babam çok duygulandı, arkadaşları da çok mutlu oldu. İnşallah daha çok hayata dokunma imkânı bulacağız."