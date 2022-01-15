Maydanoz nasıl yazılır? Maydanoz kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Maydanozgiller içerisinde yer alan maydonoz en çok kullanılan yeşil bitkiler içerisinde yer alır. Bu yüzden günlük yaşamda kelime üzerinden amaca göre farklı yerlerde çok fazla kullanılır. Ancak özellikle sesli harfler üzerinden yazım hatasının çok fazla yapıldığını söylemek gerekir.

Maydanoz Nasıl Yazılır?

Türkçe üzerinden ele alındığı vakit bu kelime ‘maydanoz’ şeklinde yazılmaktadır. Bu kelimeyi üzerinden yapılan yazım hatası ise genelde ‘Maydonoz’ biçiminde öne çıkar. O yüzden burada sessiz harfe dikkat etmek suretiyle kelimenin doğru şekilde yazımı ele alınabilir.

Maydanoz Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldı vakit bu Kelimenin doğru şekilde yazılışı maydanoz olarak ele alınır. Bu kapsamda öne çıkan yazımı ile beraber günlük yaşamda tek başına veya cümle içerisinde çok fazla kullanılır. Ayrıca zaman hatasının giderilmesi ile beraber okuma hatasını da önüne geçme şansı elde edilmektedir.

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‘’Ben özellikle kahvaltıda maydanoz yemeyi çok severim.’’

Bu şekilde yukarıdaki örnek cümle de olduğu gibi maydanoz kelimesi cümle içerisinde kullanılabilir. Böylece hem yazım hatası hem de okuma hatası yapılmaz.