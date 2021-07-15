Maya nedir ve nasıl yapılır? Maya ne işe yarar ve neden kullanılır

Maya genel olarak ekmek, tatlı ve börek gibi çeşitli hamur işlerini kabartmak için kullanılmaktadır. Doğanın armağanı olan maya hamur işlerini kabartmak için kullanılmaktadır.

Maya Nedir?

Türk mutfağında hamur işleri oldukça büyük bir yer tutmaktadır. Hamur işlerini yapabilmek için maya kullanılmaktadır. Hamurları kabartmak için kullanılan maya tek hücreli canlılar grubunda yer almaktadır. Maya "Saccharomyces Cerevisiae" kültürünün saflaştırılması sonucunda elde edilmektedir. Ayrıca maya hücreleri oval ya da yuvarlak şekillerdedir. Mayaların boyutları ise 2- 3 mikron ile 20- 50 mikron arasında değişmektedir. O nedenle yaklaşık 1 gram yaş maya yaklaşık olarak 10 milyar hücre içermektedir. Maya, hamurun kabarmasında kullanılır.

Maya Nasıl Yapılır?

Hamurların rahat bir şekilde kabarması için maya kullanılır. Mayanın yapımı ise dikkat gerektirir. Özellikle ekmek mayası için gerekli olan saf kültüre aşı denilmektedir. Maya kültürünün çok az bir miktarından tonlarca ekmek üretilebilir. Ayrıca maya hücrelerinin büyümesi için de gereken şekerin melastan sağlandığı bilinmektedir. Tortulardan temizlenen melas çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra buhar ile dikkatli bir şekilde sterilize edilmektedir.

Maya Ne İşe Yarar ve Neden Kullanılır?

Besin değeri oldukça yüksek olan mayanın yüzde 50'sinde protein bulunmaktadır. Ayrıca B grubu vitaminler, demir, krom, fosfor bulunan mayanın içerisinde çinko ve selenyum da yer alıyor. Maya, hamur işlerinin kabartılmasında kullanılmasının yanı sıra sağlık ve güzelliğe de katkıları yer almaktadır. Maya güzellik malzemelerinin yanı sıra ilaç sanayiinde de kullanılmaktadır. Bazı yemeklere de konulan mayalar bazı öğünlerde de kullanılabiliyor. Maya, dengeli beslenmekte önemli bir yere sahiptir.

Türk mutfağında maya çok önemli bir yere sahiptir. Maya genel olarak gıda üretiminde de kullanılır. Ayrıca maya hamurlara da yumuşaklık veren önemli ürünlerden bir tanesidir. Özellikle instant maya çözünmeye ihtiyaç duyulmadığı için hamur yoğurma sırasında konulabilir. Pek çok hamur işinde instant maya kullanılmaktadır. Maya hamura büyük bir şişkinlik ve yumuşaklık kazandırır. Mayanın kullanıldığı yere göre miktarı farklılaşabilir. Maya içeriği bakımından cilt için oldukça önemli maddeleri barındırmaktadır. Hamur işlerinde ve yemeklerde kullanılan maya genellikle güzellik maskelerinin yapımında kullanılır.

Doğada bulunan canlı bir organizma olan mayanın çok sayıda yararı bulunmaktadır. Maya, doğanın her yerinde kullanılabilir. Ayrıca maya yaş ve kuru olarak da ikiye ayrılmaktadır. Maya, koşullar uygun olduğu takdirde hızlı bir şekilde tomurcuk vererek çoğalmaya başlar. Mayanın da bulunduğu ortamda maya tutunacak bir madde bulunur ise hızlı bir şekilde fermente olabilir. Dolayısı ile kabarma işlemi de olabilir. Ekmek mayası, endüstride kullanılan en önemli maya türü olarak bilinmektedir. Maya genellikle yararlı bir organizma olarak bilinmektedir. Maya çeşitleri vitamin ve mineral açısından da oldukça zengindir. Mayanın vücut sağlığına iyi gelmesinin yanı sıra cilt için de çok yararlıdır. Hamur işlerinin kabarması için maya kullanılabilir.

Günümüzde cilt bakımında da maya gibi doğal ürünler kullanılmaktadır. Özellikle yüz sağlığı için maya maskesi yapılabiliyor. Maya yüzdeki leke ve sivilceleri de giderebiliyor. Doğru bir şekilde uygulanan maya maskesi yüz sağlığını önemli ölçüde korumaktadır. Özellikle kadınlar maya maskesini yoğun bir şekilde kullanabilirler. Maya maskesi yapılırken kuru maya ve ya yaş mama da kullanılabilir. Maya her alanda rahatlıkla ve düzenli şekilde kullanılabilir.