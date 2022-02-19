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Maya medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? Maya uygarlığı nasıl yok oldu?

#Maya Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?#Özellikleri#Nasıl Yok Oldu
Maya medeniyeti nerede kurulmuştur Özellikleri nelerdir Maya uygarlığı nasıl yok oldu

Maya Uygarlığı, Kolomb öncesinde olan Amerika uygarlıklarından biri olarak bilinir. Çok uzun yıllar boyunca hatta binlerce yıl Mezoamerika'da hükmünü sürdürmeye devam etmiştir. Meksika'nın güneydoğusunda da beş tane devlet kurmuştur. Yaşadıkları tarih boyunca lehçe üremiş ve bunlardan bazıları hala günümüzde konuşulmaktadır. Bu uygarlığın yükselişe geçtiği tarih ise MÖ yıllarında olmuştur. MS. Yüzyıl içerisinde altın çağına adım atan bir uygarlıktır. MS yıllarında sona erme zamanı başlamıştır. Yok olduğu yani sona erdiği bilinen bir uygarlık olsa da Mayalar ortadan kalkmamıştır. Hala pek çok ülkede Maya dilinden bazıları konuşulur. Peki Maya Medeniyeti nerede kuruldu? Özellikleri nelerdir? Maya Medeniyeti neden yok oldu tüm detayları ile derledik.

 

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Maya Uygarlığı, çeşitli sebeplerden dolayı sona eren bir Orta Amerika uygarlığı olarak tanımlanabilir.

Maya Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?

Maya medeniyeti, Kızılderili Maya halkı tarafından kurulmuştur. Kolomb öncesinde bulunan Amerika uygarlığından biri olarak bilinen Maya medeniyeti, Orta Amerika uygarlıklarından da biri olarak bilinmektedir. Bin yıllardır boyunca Meksika'nın güneydoğu tarafından El Salvador, Honduras ve Guatemala'ya dek uzanan bir bölgede hükmünü sürmüştür. Bu hükmünü sürdüğü yerin adı Mezoamerika olarak bilinir. Pek çok bakımdan Maya medeniyeti ciddi bir yok oluş yaşasa da hala etkileri devam etmektedir. MÖ 600 yıllarında ciddi bir yükseliş yaşasa da MS 900 yıllarında çöküş dönemine geçmiştir. Geniş bir alana yayılmış ve yayıldığı bu alanlarda ciddi bir şekilde varlığını hissettiren bir medeniyet olmuştur.

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Maya Medeniyeti Özellikleri Nelerdir?

Maya medeniyetinde en yaygın olan beslenme maddesi mısır olarak bilinir. Mısırdan farklı ve çeşitli yemekler ya da içecekler yapılarak tüketilmiştir. Genel olarak yaşam alanları çok aileli evlerden meydana gelmiştir. Aralarında kan bağlarının olduğu yakın kişilerin aynı evde yaşamasına dayalı bir yaşam tarzı sürdürülmektedir. Evlerin inşası esnasında taş ve tahra kullanımı ön plandadır. Üç esas kısımdan meydana gelen evlerde yaşam devam etmektedir.

Tarlada çalışma yaygın olmasından dolayı bu çalışma koşullarına uygun kıyafetlerin kullanımı yaygın bir şekilde görülür. Giyim konusu sosyal düzeyle de ilişkili olan bir durumdur. Genel olarak sade ve düz giysiler tercih edilir. Kadınlara değer veren bir topluluktan oluşur. Birkaç yöneticinin kadınlardan oluştuğu bilinir. Ailenin ekonomi alanında kadının etkin rolü çok yüksektir. Toplumda da aktif olarak rol oynayan kadınlar, görüldüğü gibi Maya medeniyetinde sadece ev ve evin düzeninden sorumlu olmamaktadır.

Maya Uygarlığı Nasıl Yok Oldu?

Maya toplumu Teotihuacan klasik döneminin sonlarına doğru bir düşüş yaşamıştır. Ancak sonrasında bu olay yeni yerleşim yerinin oluşmasında fayda sağlayan bir olay haline gelmiştir. Maya medeniyetinin asıl ve net olan çökme nedenleri çoğu kişi için hala tam olarak bilinmemektedir. Bunların yanı sıra arkeoloji biliminin etkisi ile araştırmalar sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda pek çok kişi bu konuda farklı görüş ileri sürmektedir. Her şeyden önce kendi aralarında sürekli olarak savaş yapan küçük devletlerden söz edilir.

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Klasik dönem sonunda olan çöküşün etkilerinden birinin, bazı olaylar sonrasında dikilen dikilitaşın 889 yılından sonra artık dikilmeme olayı ve büyük mimari yapılan yapımının olmaması olarak bilinir. Sonraki yüzyıllarda görülmüş olan bir diğer belirti ise takvim yazıtında kullanılan uzun hesap sisteminin artık kullanılmaması olarak bilinir. Meksika'nın açmış olduğu Yucatan'da yer alan Mayaların başkaldırısını önleme amacı ile binlerce Maya yerlisi yok olmuştur. Caste Savaşı da buna örnek niteliğindedir. Guatemala'da meydana gelen çatışma ile de Maya soyundan gelmiş olan yaklaşık olarak 200.000 kişinin hayatını kaybettiği bilinir.

 

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