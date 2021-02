May Hangi Ay Ve Türkçesi Nedir? May Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

Bugün kullandığımız takvim bizlere Roma imparatorluğundan miras kalmıştır. Bu sebeple kullanılan ay isimleri de Roma İmparatorluğunda kullanılan isimlere benzerlik göstermektedir. Bunun yanında dünya üzerinde kullanılan diğer dillerde de ay isimleri birbirleri ile genellikle benzerlik göstermektedir. Bu benzerlik yazılışlarından ziyade telaffuzlarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu takvimde yer alan ay isimlerinin kendilerine özgü hikayeleri bulunmaktadır.

May Hangi Ay ve Türkçesi Nedir?

May takvimde ki 5. ayı temsil etmektedir. Türkçe karşılığı ise mayıs olmaktadır.

Ayın bu ismi almasında ki sebep yine Roma İmparatorluğuna dayanmaktadır. Yağmurlu geçen mayıs ayı bu sebeple yağmur tanrıçası olan Maia'dan ismini almıştır. Latinceye de bu isimle geçen mayıs ayının Türkçede ki tam karşılığı ise taze, yaş sığır gübresi olmaktadır. Mayıs ayının Latincede ki karşılığı ise Maia'nın ayı olmaktadır. Bugün kullanılan mayıs ayının telaffuzu ise Latince telaffuzuna daha yakın olmaktadır.

May Hangi Ayın Kısaltmasıdır?

Tarihlerin yazılırken kısaltılmaları veya yerlerine takvimdeki sıra numaralarının yazılmaları kolaylık sağlamaktadır. Diğer bir yandan İngilizcede kısaltılmadan yazılan tek ay May olmaktadır. Çünkü İngilizce dil kurallarına göre bir ayın kısaltılması yapılırken o ayın ilk üç harfi kullanılmaktadır. Diğer bir taraftan May zaten 3 harfe sahip olmaktadır. Bu sebeple de May mayıs ayının hem kendisi hem de kısaltması olmaktadır.