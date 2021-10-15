Mavna ne demek, ne anlama geliyor? Mavna kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Mavna kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça mâ ‘ûne kelimelerinden türetilmiş olan mavna kelimesinin iki farklı anlamı bulunmaktadır. Bunların başında mavna büyük ve üç köşe yelkenli yük gemisi anlamına geliyor.

Mavna Ne Demek?

Genel olarak denizcilik sektöründe yaygın olarak kullanılmakta olan mavna kelimesi üç köşe yelkeni olan yük gemisi demektir.

Mavna Ne Anlama Geliyor?

Mavna kelimesinin bir diğer anlamı da gemi ve yakın olan kıyılara yük taşıyan, güvertesiz büyük tekne olarak geçmektedir.

Mavna Kelimesinin Anlamı Nedir?

İnsanlar arasında mavna kelimesi daha çok üç köşe yelkeni olan yük gemisi anlamlarına gelmekte bu şekilde bilinmektedir.

Mavna TDK’ya Göre Sözlük Anlamı..

TDK sitesinde mavna kelimesinin anlamları şu şekilde yer alıyor:

- Yakın kıyı ve gemilere yük taşıyan, güvertesi olmayan büyük tekne.

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- Üç köşe yelkenli ve büyük yük teknesi.