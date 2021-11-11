Mavi Rengin Anlamı Nedir? Mavi Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

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Mavi, deniz ve gökyüzünün rengidir. Gökkuşağında da yer alan mavi, ana renklerdendir. Ayrıca bu renk birçok alanda kullanılır. Bunların başında kurumsal logolar, resmi kıyafetler gelir. Bir diğer mavi renge sık rastlanılan yer ise erkek bebeği temsil etmesidir.

Mavi Rengin Anlamı Nedir?

Mavi renk, doğada karşımıza çıkan renklerdendir. Evrenin rengi olarak da bilinir. Çünkü hem denizler, hem de gökyüzü mavi renktedir. Mavi renk, uyumu simgeler. Rahatlatıcı bir renktir. Aynı zamanda dürüstlük ve sadakati de temsil eder. Bu yüzden otorite kişiler ve önemli isimler sık sık giyimlerinde mavi rengi tercih eder. Mavi renk, hijyen ve temizliği de anlatır. Huzur, barış ve masumiyet gibi anlamları da bulunur.

Mavi Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

Her rengin insan psikolojisi üzerinde farklı etkileri vardır. Mavi renkte insan psikolojisinde sakinlik ve dinginlik sağlar. Dinlendirici etkisi vardır. Meditasyon ve otel odalarında, tatil bölgelerinde bu yüzden mavi renge daha fazla yer verilir. Güvenin rengi olmasından dolayı mavi rengi kullanan kişiler karşı tarafa güvenilir bir hava verir. İnandırıcılığı yüksek olur. Bu yüzden kurumsal kimlik çalışmalarında ve banka logolarında güven kazanmak için mavi renk sıkça tercih edilir. Psikolojik etkilerinden biri de özgürlüktür. Mavi renk insana özgür hissettirir. Sağlam hissettiren bir renkti aynı zamanda. İnsan psikolojisi mavi olan şeyin daha dayanıklı daha sağlam olacağını düşünüyor.