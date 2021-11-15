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Mavi Orkide anlamı nedir? Mavi Orkide neyi simgeler ve ifade eder

Mavi Orkide anlamı nedir Mavi Orkide neyi simgeler ve ifade eder

İnsanın fiziksel ihtiyaçlarının yanında ruhunu besleyecek ve ruhuna iyi gelecek, kendini rahatlatacak durum, olay ve nesnelere de ihtiyacı vardır. Sağlıklı bir insanın sadece bedenini değil ruhunu da beslemesi gerekir. Bunu güzel bir müzik dinleyerek, keyifli bir film izleyerek yapabileceği gibi enfes bir çiçeği koklayarak da yapabilir. İnsanoğlunun tarih boyunca yaşamında çiçekler ve bahçe hep olmuştur. Bugün de durum farklı değildir. Mutfakta küçük bir saksı menekşe tüm gün kişiye moral vermeye yeterli olur. Çiçeklerin kendine has manaları vardır. Orkidelerin de bu anlamları merak konusu olmaktadır. İşte ilgiyle okuyacağınız mavi orkide ne anlam ifade eder, mavi orkide neyi simgeler ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

 

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 Latince "orchidaceae" familyasından olan bu hoş kokulu ve zarif görünümlü orkide çiçeğinin mavi renkli olanı doğada kendiliğinden yetişmez ve bilhassa Hollanda'da özel yöntemlerle yetiştirilir. 

 Mavi Orkide Anlamı Nedir? 

 Çok sayıda çeşidi bulunan orkide çiçeğinin en nadir bulunan renkleri mavi ve mor orkidedelerdir. Bu renk orkidelerin bakımı da pek kolay değildir ve özen gerektirir. Zaten bu renk orkide pek kolay bulunmaz. 

 Mavi orkidelerin bazı ülkelerde ve kültürlerde çok derin anlamları vardır. Ender bulunan mavi orkideler böyle ülkelerde "kraliyet rengini" ifade eder. Kraliyet rengini simgeleyen mavi orkideler sadece özel kişilere hediye edilebilir. 

 Mavi Orkide Neyi Simgeler ve İfade Eder? 

 Genel olarak tüm orkide türleri çok sevilir ve tercih edilir. Fakat doğal olarak yetişmeyen ve özel yöntemlerle elde edilen mavi orkidelerin

 Mavi orkide hem bakımı zor olan hem de az bilinen bir orkide türüdür. Pek çok kültürde daha da özel bir anlam atfedilen mavi orkide şunları simgeler: 

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Bazı kültürlerde "kraliyet rengi" olarak kabul edilen mavi orkideler asaletin simgesidir. 

Bu kültürlerde, açıklanan özellikleri sebebiyle sadece özel insanlara hediye edilebilirler. 

Dayanıklı ve gösterişli mavi orkideler "aşkın en büyüğünü yani büyük aşkları" da simgeler. 

Mavi orkide doğal olarak bulunmaz ve özel yöntemlerle yetiştirilir. Mavi orkide çiçeği ender bulunur, kraliyeti de simgeleyen mavi orkide "asaletin" de simgesidir.

 

 

 

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