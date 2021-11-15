Mavi Kalp emoji anlamı nedir ve nasıl yapılır? Neden ve niçin kullanılır

Haberin Devamı

Emojiler arasında mavi kalp emojisi göndermek isteyen kişilerin bu emojinin anlamını bilerek göndermeleri yanlış anlaşmaları engellemek için oldukça önemlidir.

Mavi Kalp Emoji Anlamı Nedir? Nasıl Yapılır?

Mavi kalp emoji anlamı birden fazla olan bir emojidir. Yazışmalardaki anlamlara göre değişebilen özellikleri ve manaları bulunmaktadır. Örneğin mavi kalp emoji karşıdaki kişinin güven duyduğunu göstermesinin yanında aynı zamanda platonik ilişkilerde de hoşlanmak anlamına gelebilmektedir. Mavi kalp emojisi ilk ortaya çıktığı zaman otizime destek verilmesi amacıyla kullanılmasının yanında zamanla sevgi, sadakat ve güveni temsil eden bir emoji halini almaktadır. Mavi kalp emojisi gönderen kişilerin bu emojinin anlamını bilmeleri gerekmektedir.

Mavi kalp emojisi uygulamalarda emoji belirten işaret tıkladıktan sonra emojiler içinde açılan bölümde yer almaktadır. Üzerine tıklanarak mavi kalp emojisi göndermek kolaylıkla mümkün olmaktadır. Mavi kalp emoji diğer emojiler arasında en sonda yer alan emojilerden biridir. Kolaylıkla bulunarak kullanılmaktadır.

Haberin Devamı

Mavi Kalp Emoji Neden ve Niçin Kullanılır?

Mavi kalp emoji karşıdaki kişi ile güvenli bir ilişki içinde olduğunu göstermek için kullanılmaktadır. Mavi kalp emojisi kullanımında diğer anlamları ise karşı taraftan hoşlanma veya platonik olarak hoşlanma duyduğunu da gösteren bir emojidir.

Mavi kalp emojisi çiftler arasında ise sevgi ve sadakat hissini ortaya çıkarmak için kullanılan bir emojidir. Mavi kalp emojisi özel ilişkilerin dışında kullanıldığı zaman bir konuda umut ve destek vermek amacıyla yahut su sporlarında bu alanları seven kişilerce kullanılması yaygındır.

​​​​Mavi kalp emoji sevilen ve değer verilen kişiler arasında kullanılan bir emoji olarak bilinmektedir. Mavi kalp emoji güven, dostluk, sadakat, iyileştirme, umut, hoşlanmak gibi çeşitli anlamlarda kullanılan buna göre değerlendirilen bir emoji çeşidi olmaktadır.