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Mavi Hangi Renklerden Oluşur? Hangi Renkleri Karıştırırsak Mavi Renk Olur Ve Elde Edilir

Mavi Hangi Renklerden Oluşur Hangi Renkleri Karıştırırsak Mavi Renk Olur Ve Elde Edilir

Renklere baktığımız zaman her rengin kendine has bir güzelliği olduğu görülmektedir. Bu renklerden biriside mavi renk olarak bilinmektedir. Özellikle birçok insan için favori rengin mavi olduğu dikkat çekmektedir. Mavi hangi renklerden oluşur? Hangi renkleri karıştırırsak mavi renk olur ve elde edilir tüm detayları ile derledik.

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Mavi rengin tonlarının elde edilmesi bazı renklerin karışımı ile mümkündür. Eğer elde olan imkanlarda mavi renk tonları bulunmuyorsa bazı renkleri karıştırarak istenilen renge ulaşılır. Özellikle ilkokulda boyama yaparken mavi renk tonları olmadığı zaman öğrenciler belirli renkleri karıştırarak mavi renk tonlarını elde ederlerdi. 

 Mavi Hangi Renklerden Oluşur? 

 Öncelikle mavi renk ana renklerden birisidir. Çünkü ara renklerin ortaya çıkması için ana renklerin karışması gerekmektedir. Bundan dolayı mavi rengin ana renk olduğu görülmektedir. Mavi ana renk olduğu için renk karışımları ile elde edilmez. 

 Hangi Renkleri Karıştırırsak Mavi Renk Olur ve Elde Edilir? 

 Mavi rengin tonlarını elde etmek için bazı renklerin karışımı gerekmektedir. Bu karışımlar sonucunda çeşitli tonlarda mavi renk elde etmek mümkündür. 

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 Saks Mavisi = Mor + Beyaz + Mavi

 Turkuaz = Mavi + Yeşil

 Açık Mavi = Mavi + Beyaz

 Lacivert = Mavi + Az miktarda kırmızı

 Koyu Mavi = Mavi + Siyah

 Koyu Gökyüzü Mavisi = Gri + Mavi

 İndigo Mavisi = Çivit Mavisi + Çok az mor 

 Görüldüğü üzere birçok rengin karışımı ile oldukça güzel olan mavi tonları elde edilebilir.

 

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