Mavi Hangi Renklerden Oluşur? Hangi Renkleri Karıştırırsak Mavi Renk Olur Ve Elde Edilir

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Mavi rengin tonlarının elde edilmesi bazı renklerin karışımı ile mümkündür. Eğer elde olan imkanlarda mavi renk tonları bulunmuyorsa bazı renkleri karıştırarak istenilen renge ulaşılır. Özellikle ilkokulda boyama yaparken mavi renk tonları olmadığı zaman öğrenciler belirli renkleri karıştırarak mavi renk tonlarını elde ederlerdi.

Mavi Hangi Renklerden Oluşur?

Öncelikle mavi renk ana renklerden birisidir. Çünkü ara renklerin ortaya çıkması için ana renklerin karışması gerekmektedir. Bundan dolayı mavi rengin ana renk olduğu görülmektedir. Mavi ana renk olduğu için renk karışımları ile elde edilmez.

Hangi Renkleri Karıştırırsak Mavi Renk Olur ve Elde Edilir?

Mavi rengin tonlarını elde etmek için bazı renklerin karışımı gerekmektedir. Bu karışımlar sonucunda çeşitli tonlarda mavi renk elde etmek mümkündür.

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Saks Mavisi = Mor + Beyaz + Mavi

Turkuaz = Mavi + Yeşil

Açık Mavi = Mavi + Beyaz

Lacivert = Mavi + Az miktarda kırmızı

Koyu Mavi = Mavi + Siyah

Koyu Gökyüzü Mavisi = Gri + Mavi

İndigo Mavisi = Çivit Mavisi + Çok az mor

Görüldüğü üzere birçok rengin karışımı ile oldukça güzel olan mavi tonları elde edilebilir.