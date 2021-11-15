Mavi Gül anlamı nedir? Mavi Gülün manası, neyi simgeler ve ifade eder

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Muhteşem görünüşü, enfes kokusu ile her devirde çiçeklerin kraliçesi kabul edilmiş olan gülün pek çok rengi bulunur ancak mavi gül doğada kendiliğinden yetişmez.

Mavi Gül Anlamı Nedir?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en fazla tercih edilen ve yetiştirilen çiçeklerin başında gül gelmektedir. Ülkemizde Akdeniz Bölgesi özellikle Isparta gül yetiştiriciliğinin merkezi konumundadır. Buradan tüm dünyaya gül, gül suyu ve diğer ürünler ihraç edilmektedir.

Gül, bilhassa kozmetik sektöründe en kıymetli hammaddelerdendir. Sadece kozmetik değil aynı zamanda ilaç sektörü için de gül önemli bir üründür. Elbette başka sektörlerin de gül ve gülden mamul ürünlere talepleri vardır.

Sanılanın aksine mavi gül yoktur. Mavi gül doğada bulunmaz, suni yöntemlerle elde edilen mavi gül sonsuzluk, özgürlük, hasret ve özlem gibi anlamları içermektedir.

Mavi Gülün Manası, Neyi Simgeler ve İfade Eder?

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Her ne kadar günümüzde tüm dünyada bilinen, sevilen ve tercih edilen çiçeklerin başında gül gelse de aslında gülün ana vatanı İran ve Uzak Doğu'dur. Fakat bugün çok farklı ülkelerde gül yetiştirilmektedir.

En favori gül, kırmızı gül olsa da gülün beyaz, pembe ve sarı gibi değişik renkleri bulunmaktadır. Gülün değeri ve kıymeti apayrıdır. Masallar konu olan, türkü ve şarkılar yazılan gül özellikle aşk ve sevdalanmak ile özdeşleştirilir.

Tarihte de bunun böyle olduğu günümüze kadar gelmiş eserlerden anlaşılmaktadır. Güllerin anlamları daha çok renklerine göredir. Her renk gül başka şeyleri simgeler. Mavi gül doğal olarak yoktur. Yani tabiatta mavi gül kendiliğinden yetişmez. Fakat mavi güller tarih boyunca da gül yetiştiricilerinin hırslandığı bir konu olmuştur. Değişik yöntemlerle beyaz güllerin maviye dönüştürülmesi suni olarak mümkün olabilmiştir. Mavi gülün anlamına bakıldığında şunlar görülmektedir:

Mavi gül imkansızı başarmanın adeta sembolü olmuştur.

Bazı kültürlerde mavi güle geniş yer verildiği görülür. Slav mitolojisinde Baba Yaga'ya mavi gül götüren kimsenin tüm dileklerine kavuşacağın inanılır.

Mavi gül, mükemmel ve tamamlanmış aşkı simgeler.

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Mavi gül aynı zamanda özgürlüğün, özlemin ve sonsuzluğun da simgesidir.