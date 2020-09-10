Mavi Balinalar Ne Kadar Yaşar? Mavi Balinalar Ne Yer, Kaç Metre Ve Tondur? Mavi Balina Özellikleri

Diğer adı Blue Whale olan mavi balinalar, yaz aylarında daha soğuk bölgelere göç ederler. Gök balinaların en ilginç özelliklerinden biri uyurken yüzmeye devam etmeleridir. Beyinlerinin %50 - %60'lık kısmı uykudayken, geri kalan kısmı çalışmaya devam ediyor. Hayatta kalma güdüleri oldukça gelişmiş olan mavi balinalar daha çok okyanuslarda yaşamaktadır.

Mavi Balinalar Nerede Yaşar? Hangi Bölgelerde Görülür?

Mavi balinalar yoğunlukla kutup denizlerinde yaşar. 1950 yılına kadar Uzak Doğru denizlerinde de yaşayan gök balinaları, 2015 yılında ''nesli tükenmekte olan hayvanlar'' listesine alındı. Bunun en büyük nedeni ise Japonya ve çevre ülkelerinin balina avcılığıdır. Günümüzde toplam Blue Whale sayısının 5000'in altında olduğu tahmin ediliyor. Ancak dünya genelindeki denizlerin yarısından fazlasının keşfedilmemiş olması, net bir sayı vermeyi güçleştiriyor.

Mavi Balinalar Ne Kadar Yaşar?

Mavi balinalar diğer balina türlerine göre çok daha fazla yaşamaktadır. Örneğin kambur balinaların ortalama yaşam süresi 45 - 50 yıldır. Katil balinalar ise sadece 25 - 30 yıl yaşar. Ancak dünyanın en büyük ve güçlü canlısı olan mavi balinaların ortalama yaşam süresi 80 -90 yıl arasında değişmektedir.

Mavi Balinalar Ne Yer?

Dünyanın en büyük canlısı olmasına rağmen mavi balinaların yemek boruları küçüktür. Bu özellikleri çok daha az besin tüketerek hayatta kalmalarını sağlamıştır. Yılın 7-8 ayını hiçbir şey yemeden geçirebilirler. Yapılan araştırma ve gözlemlerin sonunda gök balinalarının sadece yaz mevsiminde beslendikleri tespit edilmiştir. Yetişkin bir mavi balina gün içerisinde 3 tondan fazla karides tüketebilir. Yavru balinalar ise birkaç günde 80 kilodan fazla kilo alabilir.

Mavi balinalar karides dışında denizlerde ve okyanuslarda yaşayan kril adlı canlılarla beslenir.

Mavi Balinalar Kaç Metre ve Kaç Tondur?

Bu zamana kadar keşfedilmiş en uzun mavi balinanın boyu 33 metredir. Ortalama bir balinanın uzunluğu ise 30 metreye yakındır. Ağırlıkları ise yaşadıkları bölgeye değişkenlik gösterir. Ortalama ağırlıkları 220 - 250 tondur. Kuzey kutup denizlerinde ise ağırlığı 300 tona yakın gök balinalar bulunmaktadır.

Balinalar doğduklarında uzunlukları 7 metreden fazladır. Ağırlıkları filden fazla olan yavru balinalar, dünyadaki en hızlı büyüyen canlılardan biridir. Bir yavru balina günde ortalama olarak 400 litreye yakın anne sütü içer.

Mavi Balinaların Özellikleri Nelerdir?

Mavi balinalar sosyal canlılar değildir. Genelde tek başlarına yüzer ve avlanırlar. Göç zamanı geldiğinde de küçük gruplar halinde hareket ederler. En önemli özelliklerinden bir diğeri ise çok hızlı yüzebiliyor olmalarıdır. Yüzüş hızları saatte 4 -5 mildir. Ancak tehlike anında ve beslenirken hızlarını 15 mile kadar çıkarabilirler.

Gök balinalar dünyanın en büyük canlısı olmasının yanı sıra en zeki hayvanlarından biridir. Kanada ve İngiltere'de yapılan araştırmalar, denizlerde yaşayan en zeki canlıların yunus ve mavi balinalar olduğunu ispatlamıştır. Bunun neden ise beyinlerinin çok büyük olmasıdır. Balinaların yaşı kulak tıkaçlarındaki katmanlara bakılarak hesap edilebiliyor. Bu özellik de sadece mavi balinalarda görülür.

Anatomisi de hiçbir canlıya benzemeyen mavi balinaların kafalarının üst kısmında bir delik mevcuttur. Bu delik sayesinde suyun altında rahatlıkla nefes alabiliyorlar. İspermeçet balinasından sonra dünyadaki en yüksek sese sahip ikinci canlılardır. Bir mavi balina, onlarca deniz mili uzağındaki başka bir balinaya sesini duyurarak iletişim sağlayabilir.