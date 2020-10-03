Maveraünnehir nedir ve nerede? Maveraünnehir görüşmeleri ne demek?

Maveraünnehir, Göktürkler’in yıkılmasından sonra ana vatanını terk eden bazı Türklerin geçişini kolaylaştıran önemli bir bölgedir.

Maveraünnehir Görüşmeleri Ne Demek?

1025 yılında Türkistan’ı ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Devrin Karahanlı hükümdarı olan Gazneli Sultan Mahmud ve Yusuf Kadir Han Maveraünnehir’de buluşarak Maveraünnehir mutabakatını gerçekleştirdiler.

Bu görüşmede konuşulan en önemli konu ise, Selçuklular ve onlara karşı alınacak önlemlerdir. Çünkü Selçuklular iki devletin birden bütünlüğünü tehdit ediyordu. Aynı zamanda bu görüşmelerde Arslan Yabgu’yu Horasan’a sürmeyi amaçladılar. Fakat bu konu tarih boyunca gizli tutulmuştur.

Maveraünnehir Nedir?

Maveraünnehir, Orta Asya’da Seyhun ve Ceyhun arasında kalan tarihi jeopolitik bir bölgedir. Maveraünnehir sözcüğünün Türkçe karşılığı ise, nehrin ötesi, ardı demektir. Arapça kökenli bir kelime olan Maveraünnehir, Batılı dillerde Transaxonia veya Transoxiana (Oxus Nehri'nin ötesi) olarak da bilinir. Bunun asıl nedeni ise, Amu Derya nehrinin Yunanca karşılığı Oxus olarak bilinir ve Batı medeniyeti ile Büyük İskender tarafından tanıştırılmıştır.

Maveraünnehir Kurucusu ve Öncüleri Kimdir?

Maveraünnehir, görüşmelerinin ateşini fitilleyen Gazneli Sultan Mahmud ve Yusuf Kadir Han’dır. Bu görüşmede iki devletin de güvenliğini tehdit eden Selçuklu devletine karşı kararlar alınması hedeflendi. Bu görüşme ile ilgili tüm bilgiler gizli tutuldu. Bu nedenle ders kitaplarında da Maveraünnehir ile ilgi çok fazla bilgi yer almıyor.

Maveraünnehir Özellikleri

Günümüzde bu bölgede on milyona yakın Türk yaşar.

Metehan döneminde bu bölgeye çok sayıda Türk yerleşmiştir. Bu bölge hala Türk medeniyetinin izlerini taşıyor.

Kalpakistan ve Özbekistan’ın bir bölümü ile Tacikistan ve Kırgızistan’ın Güney bölümü Kazakistan’ın bir kısmını ve Kızılkum Çölünü içine alır.

Maveraünnehir, 660.000 km2 yüz ölçümüne sahiptir.

Maveraünnehir’da on milyona yakın Türk vatandaşı olmak üzere toplam 16 milyon insan yaşıyor.

Maveraünnehir, Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan tarihi bir bölgedir.

Maveraünnehir Sanatçıları

Maveraünnehir sanatçıları hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Maveraünnehir Eserleri

Maveraünnehir eserleri ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Maveraünnehir görüşmelerine ders kitaplarında bile çok az yer veriliyor. Tarihte önemli bir yeri olan bu bölge farklı tartışmalara konu olmuş fakat Maveraünnehir mutabakatları gizli tutulmuştur. Bu nedenle tüm detaylar halen bilinmiyor.