Matris nedir ve türleri nelerdir? Matris işlemleri

Matris konusu dizey ismi ile de bilinmektedir. Bu tablo dikdörtgen şeklindedir. Matris konusunun öğrenilmesi ileride işlenecek konulara temel oluşturulması açısından oldukça önemlidir. Matris toplanabilir ya da çarpılabilir tablo ismi ile de bilinmektedir.

Matris Nedir ve Türleri Nelerdir?

Dikdörtgen şeklinde olan sayılar tablosu matris olarak isimlendirilmektedir. Başka bir deyiş ile çarpılabilir ya da toplanabilir olan soyut miktar tablosuna matris ismi verilmiştir. Matris tablosu dizey olarak da adlandırılan bir tablodur.

Matris tablosundaki düz ve yatay olan sıra satır ismini almaktadır. Dikey olan sıra ise sütun olarak isimlendirilmektedir. Matris içerisinde bulunan sayılara elemen veya öge ismi verilmektedir. Matrisin ne kadar büyük olduğu satır ve sütunların büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Matris 5x3, 5 satırlı ve 3 sütunlu bir matrisi ifade etmektedir. Matris boyutları ise satır ile sütunun ayrı bir şekilde verilmesi şeklinde olmaktadır. Verilen örnekte matris boyutları 5 ve 3 şeklindedir.

Matris Türleri

Matrisler kendi aralarında farklı türlere ayrılmıştır.

Kare Matrisler: Satır ve sütun sayıları birbirine eşit olan matrisler kare matris olarak isimlendirilmektedir.

Birim Matris: Birim matris ile kare matris birbirine benzerlik göstermektedir. Birim matriste köşegen üzerinde bulunan sayılar 1 diğer sayılar ise 0'dır. Birim matrislerde determinant her zaman 1 olur. Kare matris ile ilişkisi bulunan özel matrisler olmaları ile de bilinmektedir. A matrisinin determinantları genellikle det(A) veya det A olarak gösterilir.

Sıfır Matris: Bu matris türünde bütün sayıları sıfırdır.

Sütun Matris: Sütun matrislerde yalnızca bir sütun bulunmaktadır.

Matrislerde boyutlardan biri 1 olarak ifade ediliyorsa yani satır ya da sütunlardan bir tanesi 1 ise bu matris satır veya sütun matrisi olarak isimlendirilmektedir. Bu matrisler yöney, vektör ya da öklid tipi vektör şeklinde isimlendirilmektedir.

Matrislerde İşlemler

Matrislerin birbiri ile toplanabilmesi için iki matrisin de satır ve sütunlarının eşit olması gerekir.

Matrisin bir sayı ile çarpılması durumunda matris içerisindeki tüm sayılar aynı sayı ile çarpılmalıdır.