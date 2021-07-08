Matriks Nedir, Nasıl Kullanılır? Borsada Matrisk Ne İşe Yarar?

Matriks kelimesine günlük hayatımızda, bulmacalarda ve hatta filmlerde bile sıklıkla rastlamışızdır. Fakat tam olarak ne işe yaradığını ve hangi alanlarda neden kullanıldığını bilmiyor olabiliriz.

Matriks Nedir?

İngilizceden çevrilmiş olan matriks biyoloji alanında ökaryotik organizmanın hücreleri arasındaki bir malzemenin ismidir.

Örneğin biyoloji alanında bağ dokularının yapısı bir hücre dışı matriks örneğidir. Parmak tırnakları ve ayak tırnakları bu matriks sisteminden dolayı büyümektedir.

Çeşitli bağ dokularında bulunurken genel olarak bağ dokusunda sitoplazma yerine jöle benzeri bir yapı olarak kullanılmaktadır.

Biyoloji alanı haricinde sermaye piyasası işlem platformunda da matriks veri terminali olarak kullanılarak karşımıza bir data olarak çıkmaktadır. Bu alanda matriks bilgi dağıtım hizmetleri A.Ş olarak bilinmektedir.

Matriks Nasıl Kullanılır?

Matrisk borsa takibi işlemlerinde kullanılmaktadır. Türkiye finans piyasaları için veri izleme, analiz ve işlem fırsatları tek bir programda bir araya toplanarak sermaye piyasası veri izleme ve işlem platformu oluşturulmuştur. İşte bu platforma matrisk veri terminali denmektedir.

Veri ve içerik sağlayıcı bu ürünler bilgisayar web tabanı üzerinden kullanılmaktadır.

Borsada Matrisk Ne İşe Yarar?

Borsa sermaye piyasası içerisinde yer alan, alınıp satılabilen menkul kıymetleri, emtiaları, dövizleri, vadeli işlemleri içeren organize bir piyasadır. Borsa aynı zamanda opsiyon sözleşmelerinin halka açık satıldığı ve satın alındığı yerdir.

Dolayısıyla borsayla ilgilenen bireyler için bu işlemlerin takip edilmesi de bir gereklilik haline gelmektedir.

Borsada her birey ya da kurum kendi hesabına değerli bir şeyler alır ya da satabilir. İşte bu aşamada devreye matrisk veri tabanı sistemi girmektedir.

Kişi ve kurumlar matrisk veri tabanı terminaliyle borsa takibi yapabilmektedir. Borsada matrisk piyasanın takip edilmesini sağlayarak doğru alım ve satımları gerçekleştirmeye yarayan bir sistemdir.

Sistemde birçok analiz modülü bulunmaktadır. Bu modüller sayesinde Türkiye ve dünya finans piyasalarına ait veriler detaylı olarak incelenmektedir.

Aynı zamanda sistem anlık data sayesinde teknik analiz modüllerinin kullanılmasını da sağlamaktadır. Doğal olarak matrisk teknik analiz hizmetleri veren programların tüm özelliklerine sahiptir.

Sistemde hazır olarak tasarlanmış teknik analiz modülleri yer almaktadır. Kişi ve kurumlar hazır olan bu modüllerden yararlanabileceği gibi kendi modüllerini yaratarak sistemin yazmasını ve otomatik emir bildirimi yapmasını sağlayabilirler.

Bu teknik borsada daha çok hisse analizi işinde fayda sağlamaktadır. Bu sayede hisse alım ve satımları daha kolay gerçekleşebilmektedir.

Deneme sürümlerine sahip olarak sistemin kullanılmasını borsada test edebilirsiniz. Otomatik emir gönderimi olan kurumlar piyasada yer almaktadır. Sistemde bulunan temel analiz modülleri arasında oran analizi, kar tablosu ve bilanço bulunmaktadır.

Borsada bu sistem temel analiz modülünü kullanıma sunarken tüm analiz araçlarını da tek bir alanda toplamıştır. Bu da matrisk sisteminin kullanımını kolaylaştırmaktadır.

Sermaye piyasalarında alım ve satıma konu olabilecek tüm menkul kıymetlerin fiyat bilgileri gerçek zamanlı olarak bu sistem sayesinde izlenebilmektedir.

Dünya finans piyasalarında yer alan Uluslararası para piyasaları, dünya endeksleri, ülke bonoları, Avrupa ve Amerika enerji piyasası verileri de matrisk sisteminde bulunmaktadır.

Genel olarak matrisk borsada veri izleme, analiz yapma, işlem olanaklarını tek bir programda gerçekleştirebilme, veri işletme, dünya sermaye piyasalarını izleme, buna bağlı olarak borsa işlemlerini gerçekleştirebilme işlemlerini yapmaya yaramaktadır.