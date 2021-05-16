Matmazel Noraliya'nın Koltuğu kitabını kim yazmıştır? Matmazel Noraliya'nın Koltuğu kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Matmazel Noraliya'nın Koltuğu kitabı 1949 yılında yayınlanmış bir kitaptır. Roman türünde yazılmış olan Matmazel Noraliya'nın Koltuğu 319 sayfadan oluşan bir roman kitabıdır. Türkçe dilinde yazılmıştır.

Matmazel Noraliya'nın Koltuğu Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Bu kitap siyasal ve toplumsal olayları ele alan ve bunu detaylıca işleyen bir kitaptır. Bu kitapta toplum ile savaş halinde olan bir aydın kimsenin yaşadıkları anlatılır. Toplumdan soyutlanmış olan bu adamın psikolojik olay örgüsü anlatılır. Matmazel Noraliya'nın Koltuğu kitabının ana fikri iç hıuzurunu maddeye bağlamış olan bir kişi huzuru bulamaz. Fakat manevi değerlerine sahip çıkan bir kişi her zaman huzuru bulmuştur.

Matmazel Noraliya'nın Koltuğu Kitabını Kim Yazmıştır?

Matmazel Noraliya'nın Koltuğu kitabını yazan Peyami Safa'dır.

Matmazel Noraliya'nın Koltuğu Özet

Ferit'in annesi son derecede eğitimli ve kültürlü bir insandır. Hariciye memuru olarak çalışmaktadır. Öğrenimini ise batıda tamamlamış bir kadındır. Ferit'in iki ablası vardı. Fakat ablası henüz Ferit çok küçükken verem hastalığına yakalanarak hayatını kaybetmiş. Ferit'in babası da Ferit ile birlikte yaşamıyor Avrupa'da yaşıyordur. Çünkü aile maddi durumlar açısından zor durumlar geçirmektedir. Ailenin maddi durumunu düzeltmek için babası Avrupa'da çalışmaya karar verir.

Ferit'in bir tane küçük kardeşi vardır. Verem hastalığı bu küçük kardeşini de bulmuştur. Annesi vefat ettikten sonra Ferit'in küçük kardeşi teyzesi ile birlikte yaşamaya başlamıştır. Ferit aynı zamanda tıp fakültesinde okumaktadır. Tıp fakültesini bitirdikten sonra maddi durumunu yavaş yavaş düzelterek artık kendisine daha iyi bir yaşam sürmek için beyaz bir sayfa açar. İlk önce kendisine ucuz bir pansiyon bulur. Burada yaşamaya başlar.

Ferit'in kaldığı pansiyonda türlü türlü insan vardır. Hatta bazen dışarı çıktığında pansiyon koridorlarında çıplak kadınların dolaştığını bile görmektedir. Bundan dolayı bu pansiyonda kalıp kalmama arasında kararsız kalmıştır. Yan odasında ise Tosun bey ve Aziz bey oturmaktadır. Tosun bey dışarı çok nadir çıkar. Aynı zamanda bir yan odada yer alan Aziz bey ise lisede felsefe öğretmenliği yapan bir devlet memurudur. Ferit bu kişi ile tanışarak felsefe eğitimi almaya başlamıştır. Pansiyon içinde sadece Aziz bey ile görüşüyordur. Pansiyon dışında ise sadece hasta kardeşi ile görüşüyordur.

Ferit'in iki tane de arkadaşı vardır. Bu arkadaşlarından birisi aşırı milliyetçi diğeri ise aşırı komünisttir. Yani iki arkadaşı yan yana bile dahi gelmek istemeyecek şekilde görüşleri vardır. Veremli kardeşi Nilüfer ise teyzesine sürekli olarak abisini sormaktadır. Abisinin ona uzatacağı yardım elini dört gözle beklemektedir. Nilüfer bir gün abisine ulaşır. Ardından teyzesini abisine şikayet eder. Teyzesinin ona çok kötü davrandığını söyleyerek onu teyzesinin yanından kurtarması gerektiğini söyler. Artık daha fazla dayanamayacağını da söyler.

Matmazel Noraliya'nın Koltuğu Karakterleri

- Ferit

- Yahya Aziz Bey

- Vafi Bey

- Aziz Bey

- Ahmet Tosun

- Fatma

- Eda Hanım

- Zehra

- Babuş

- Tahir Bey

- Selma

- Nilüfer

- Suzy

- Cevat Ferman