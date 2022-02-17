Matlab for döngüsü nedir ve ne işe yarar? Matlab for döngüsü kullanımı ve örnekleri

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For döngüsü, kendimizin belirlediği sayıda tekrarlayan işlemler yapmamızı sağlar. Ama “for” döngüsünün bize yardımcı olduğu çok pek çok önemli bir özellik vardır. For döngüsü, bize bir dizinin elemanları arasında dolaşmamız hakkında da önemli bir kolaylık sağlar.

Matlab For Döngüsü Nedir ve Ne İşe Yarar?

Matlab For Döngüsü, belli bir koşul sağlandığı sürece sürekli tekrarlayan bir döngüdür. For döngüsü, “for” döngüsü, kendimizin belirlediği sayıda sürekli tekrarlayan işlem yapmamızı sağlar. Aynı zamanda bir dizi elemanlar arasında dolaşma konusunda da önemli bir kolaylık sağlar. Bu döngüde, döngünün sayısını kendiniz belirlersiniz. Döngüye, öncelikle bir başlangıç ve bir de bitiş değeri tanımlanır.

Başlangıç değerinden, bitiş değerine kaç adımda ulaştığımız ise, döngünün tekrar sayısını bize verir. Bu adımlarının büyüklüğünü( artış ya da azalış miktarı ) kendimiz belirleyeriz. Bunun sonucunda da döngünün tekrar sayısını ortaya çıkarmış oluruz. Bunu döngü değişkeni( iterasyon değişkeni ) sayesinde gerçekleştirebiliriz.

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Matlab For Döngüsü Kullanımı ve Örnekleri

Döngü değişkeni, döngüye özel olarak kullanıcı aracılığı ile tanımlanan bir değişkenlerdir. Döngü değişkeni, başlangıç değerinden artarak ya da azalarak bitiş değerine ulaşır. Bu sayede döngü de tamamlanmış olur. Örneğin, olarak, döngünün başlangıç değeri 1, bitiş değeri ise, 5 ve adım büyüklüğü de (artış miktarı) 1 olarak ele alınsın. Döngü, 1’den 5’e toplamda beş adımda tamamlanır. MATLAB’da adım büyüklüğünün varsayılan değeri ise, 1’dir. Varsayılan değer eğer kullanılacaksa döngü yazılırken belirtmeye gerek yoktur. For döngüsüne kısa bir giriş yaptıktan sonra artık “for” döngüsünün nasıl kullanıldığına incelemek gerekir;

Döngülerin her bir adımı iterasyon şeklinde adlandırılır.

Bir dizinin elemanları arasında dolaşmak için döngü değişkenini, dizinin indisi olarak tanımlamak gerekir.

Dizinin eleman sayısı değişiyorsa ya da kesin olarak bilinmiyorsa “length” fonksiyonundan yararlanılabilir. Length fonksiyonu, aynı zamanda bir dizinin en büyük boyutunu verir.

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For döngüsü ile dizinin elemanlarına rahatlıkla erişmenin bir diğer yolu ise, başlangıç ve bitiş değeri yazmak yerine direkt olarak diziyi yazmaktır. Örneğin; kullanıcının belirlediği aralıklardaki tek ve çift sayıları bularak, onları iki ayrı dizide saklayan bir program olduğunu düşünelim. Bu örneğimizde “mod()” fonksiyonundan yararlanacağız. “mod()” fonksiyonu, bölme işleminden kalan sayısını MATLAB yerleşik fonksiyonudur. “For” döngüsü, bizim belirlediğimiz sayıda tekrar eden döngüye denir. Ama “inf” özel terimi ile sonsuz sayıda tekrar eden döngüye dönüşebilir.

Matlab For Döngüsü Kullanımı

Disp: Ekrana bir değer ya da mesaj yazdırmak için kullanılan bir komuttur. Disp (‘yazdırılacak mesajı giriniz=’);

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Matlab programlamada daha yaygın olarak da fprintf komutu sıkça kullanılır. fprintf (‘açıklama %X

‘, yazdırılacak değer);

%X kısmına gelebilecek ifade tanımları: %f: sonucun ondalık sayı olduğunu göstermek için, %e: sonucun 10’nun kuvveti üstel olarak göstermek için, %d: sonucun tamsayı olduğunu göstermek için kullanılır. Bunların yanı sıra;

: sonucu ekrana yazdırdıktan sonra imleci bir satır aşağı atlatır, \t: sonucu ekrana yazdırdıktan sonra da imleci bir Tab kadar sağa doğru atlatır.

Özellikle de program kodlama önümüze çıkan problemlerin çözümünde döngüler çok önemlidir. Değişen sorun tarzlarında da bu döngü ifadeleri kullanıcının algoritma kurgusuna göre zaman zaman da değişebilir.