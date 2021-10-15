Matiz ne demek, ne anlama geliyor? Matiz kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Matiz kelimesinin kökeni Rumcadır. Rum dilinden dilimize geçmiştir.

Matiz Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK sözlüğü Türkçede bulunan bütün kelimeleri bulundurur. Bu kelimelerin anlamlarını TDK sözlüğünden kolayca bulmak mümkündür. TDK sözlüğüne göre matiz kelimesinin anlamı orta oyunda ve Karagöz’de sarhoştur.

Matiz Kelimesinin Anlamı Nedir?

Matiz kelimesinin birbirinden farklı anlamları bulunur. Matiz kelimesinin ilk anlamı iki halatı ek yeri kalınlaşmayacak biçimde birbirine ekleme işidir. Diğer bir anlamı ise çok sarhoştur. Çok sarhoş bir kişi için matiz kelimesi kullanılmaktadır.